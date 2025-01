Un estudio sobre a guerrilla galega no século XX, no Museo Torres

O Museo Municipal Manuel torres de Marín acollerá o vindeiro sábado, ás 12.00 horas, a presentación do libro ‘Ciudad de la selva. Historia y arqueología de la guerrilla en los montes de Casaio’,en la zona de Valdeorras, en Ourense, organizada pola Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica de Marín. Participan o coordinador da obra, Carlos Tejerizo García, o arqueólogo marinense e un dos investigadores do proxecto, Francisco Alonso Toucido, e de Paco Macías, de Edicións Positivas.

Tal como se conta na introdución do libro, «tras ducias de saídas ao campo e (re) apertura de camiños, ás veces con machete, fomos capaces de documentar un total de 18 campamentos e cerca de 60 estruturas vencelladas co desenvolvemento da guerrilla entre os anos 1937 e 1951, ano no que os últimos guerrilleiros deixaron estes montes. Tivemos a oportunidade, ademais, de escavar 11 destas estruturas, que deron como resultado o que podemos considerar como o conxunto máis relevante de materiais arqueolóxicos ligados a unha guerrilla de toda Europa».

A publicación deste libro enmárcase dentro do proxecto integral Sputnik Labrego, que ten como obxectivo principal a investigación e análise das formas de adaptación das sociedades labregas galegas.