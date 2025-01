El aumento de incidentes con patinetes y bicis motiva una campaña de control

El cada vez más habitual uso de patinetes y bicicletas en el centro de la ciudad ha supuesto un aumento de incidentes provocados por este tipo de vehículos. Por este motivo, la Policía Local de Pontevedra desarrollará entre los próximos 27 y 31 de enero una campaña especial de control de circulación de bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP). Este tipo de vehículos se están convirtiendo en el principal problema de movilidad para el modelo urbano de Pontevedra, según explicó la concejala responsable de Seguridad, Eva Vilaverde.

Con esta campaña, la Policía hará controles e impondrá sanciones a quienes incumplan las normas de circulación con estos vehículos; normas que están determinadas por el Reglamento General de Circulación y la nueva Ordenanza de Mobilidade Amábel de Pontevedra.

Como normas generales, la concejala recordó que no pueden circular por aceras, sino por la calzada (excepto los menores de 12 años, que sí pueden ir por la acera) y que cuando lo hacen por espacios de convivencia de vehículos y peatones deben adaptarse a la velocidad del peatón, respetar su preferencia y mantener la distancia de seguridad con los mismos.

Auriculares y móvil

Tampoco se puede circular en patinetes y bicicletas con auriculares, haciendo uso del teléfono móvil, o con tasas no permitidas de alcohol o drogas, como en el resto de vehículos. También está prohibido que dos personas monten en el mismo VMP.

En lo que se refiere a las plataformas únicas y zonas de convivencia, donde sí está permitida la circulación de bicicletas y patinetes, estos no podrán superar nunca la velocidad de los peatones. Cuando no los haya, podrán ir a un máximo de 10 kilómetros por hora, tal y como queda recogido en la normativa (6 km/h con peatones) «No se puede ir adelantando peatones, esquivando personas, no puede generarse ningún tipo de peligro o inseguridad. Se va a controlar todo esto», explicó Vilaverde.

Respecto al uso del casco, es recomendado en el caso de los adultos y es obligatorio para los menores.

Las multas que acompañan a las diferentes sanciones van de los 100 euros para los incumplimientos más generales, hasta los 1.000 euros en el caso de que el conductor se niegue a realizar la prueba de alcoholemia y drogas si un agente lo requiere.

Conducir con auriculares, haciendo uso del móvil o ir de dos en el mismo vehículo son también acciones que pueden ser sancionadas con 200 euros.

Para detectar incumplimientos por parte de los pilotos de VMP y bicicletas se harán controles de velocidad, alcohol y drogas en las calles, tanto estáticos como dinámicos, que se situarán tanto en los accesos a la ciudad como por el centro histórico de Pontevedra.

Denuncias

La cada vez mayor presencia de VMP y bicicletas circulando por el centro urbano ha supuesto un incremento tanto de los accidentes como de las sanciones en el centro urbano por parte de la Policía Local. La concejala de Protección e Seguridade Cidadá señaló que en el año 2024 hubo un total de 75 denuncias a este tipo de vehículos (VMP), la gran mayoría por circular por la acera.

