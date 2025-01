El recurso de las Galerías Oliva: «Es la peor noticia que puede tener la ciudad»

El recurso presentado por la parte demandante en el juicio de las Galerías Oliva por el cierre de la entrada a esta zona comercial desde la calle Gutiérrez Mellado ha provocado las primeras reacciones. El intermediario en la operación que implicaría el desembarco de Inditex en la calle Michelena de Pontevedra, el agente inmobiliario Javier Tovar, considera que la decisión de continuar con el proceso judicial «es la peor noticia que puede tener la ciudad».

Tal y como avanzó FARO el pasado fin de semana, los propietarios del 50% de las Galerías Oliva en el tramo con entrada desde esta misma calle presentaron un recurso por la sentencia desfavorable dictada el pasado 9 de diciembre. Se basa en la «prueba abrumadora» del uso continuado de ese acceso desde Gutiérrez Mellado tanto por comerciantes como por clientes históricamente a lo largo de los años.

El letrado Faustino Javier Seoane Sánchez, defensa de la demandante Astrid Filgueira Álvarez, destaca que también se ha tenido en cuenta en el recurso «el hecho de haberse cerrado la entrada de una forma realmente sorpresiva y hasta induciendo a error sobre el mantenimiento de la misma».

El juicio se celebró el 27 de noviembre en el juzgado número 1 de Pontevedra, dictando sentencia el juez Julio César Díaz Casales, que alegó que al desaparecer físicamente el edificio en cuestión por el que se daba ese paso, con su demolición durante unas obras iniciadas a finales de 2022, se pierde de forma definitiva ese acceso también.

«El recurso es la peor noticia que puede tener no solo el proyecto, sino la ciudad», resume Javier Tovar. «Perjudica el rango de ciudad. Que se vayan las marcas perjudica al músculo comercial de Pontevedra, que cada vez es peor».

En su opinión, no se trata «de una pataleta», sino de «un segundo error, porque la sentencia debería haberles hecho rectificar y meditar, pero veo que siguen con su obsesión de lograr no sé qué, porque esto perjudica al comercio de Pontevedra, no solo al de las Galerías».

«Hay una solución de ubicación alternativa que podría encajar para Zara» Javier Tovar — Agente inmobiliario

El recurso fue presentado el pasado viernes y, conocedor del mismo, Javier Tovar contactó ayer lunes con Inditex para abordar de nuevo la cuestión de la creación de una gran tienda de Zara en la esquina entre Michelena y Gutiérrez Mellado.

En este sentido, recuerda que ya cuando las cosas se complicaron con la denuncia inicial se le propuso al gigante textil otra posible ubicación para ese macroestablecimiento. «Hay una solución alternativa que podría encajar», reconoce, «pero con esto no sé en qué estado de ánimo se encuentra Zara ahora para seguir adelante con la tienda».

Hay que recordar que el conflicto se remonta a la demolición entre 2022 y 2023 del inmueble en cuyos bajos se encontraban una serie de locales de las Galerías Oliva propiedad de los hermanos Corbal. Estos tomaron la decisión a raíz de un proyecto inmobiliario con Zara. Para ello, era necesario llevar a cabo obras importantes que incluían, inicialmente, el derribo de dos edificios. Uno era el que ya desapareció, ese que daba paso a las galerías, y el otro sigue en pie, y así seguirá, ya que está afectado por el perímetro de protección BIC (bien de interés cultural) del santuario de A Peregrina.

«A partir de ahora comienzan tiempos nuevos. El horizonte respecto a ese proyecto está sepultado, se le ha dado carpetazo y a ver si somos capaces con una nueva ubicación céntrica, también muy buena y del rango de lo que está buscando Zara», declara Javier Tovar, que reconoce que «hay que encajar más piezas todavía y que hay que iniciar el proceso: Concello, Patrimonio, cuadrar los números... mientras que esto ya estaba hecho y hay que tirarlo a la papelera».

«De este modo, las Galerías han firmado su propia decadencia, su propio desastre, pero todos tenemos derecho a equivocarnos», concluye.

En cualquier caso, parece que el proceso se va a alargar más de lo previsto y que, mientras tanto, el citado acceso, que una parte de los propietarios reclaman como histórico por su uso continuado, seguirá cerrado algún tiempo más.

