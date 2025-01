Pontevedra se une en la lucha de Vigo para lograr la gratuidad de la AP-9

Pontevedra coge el guante echado por el alcalde vigués, Abel Caballero, y solicitará también al Gobierno central que haga gratuito de una vez el tramo de la AP-9 que une Pontevedra y Vigo, y que posee las tarifas más altas a nivel nacional y experimenta picos de hasta 70.000 vehículos. «En estos casos tenemos que ir todos de la mano, porque se ha abierto una oportunidad», sentenciaba el líder popular, Rafa Domínguez, apelando al resto de la Corporación, sobre las intenciones de Caballero.

Dicho y hecho. Con 25 votos a favor de la moción presentada por el PP, Pontevedra secundó la petición en un Pleno ordinario donde la Autopista del Atlántico ocupó la mayor parte del tiempo. «El señor Caballero habla de liberar el tramo porque es un lastre para el crecimiento de ambas ciudades», justificó Domínguez durante su intervención. Y recalcó los beneficios de liberar el tramo: favorecer la movilidad de estudiantes y trabajadores, eliminar las barreras económicas entre personas y un mayor intercambio entre ciudades.

El orden del día estaba cargado de asuntos pendientes como: la implementación de nuevos recursos humanos y materiales en la Policía Local, la creación de un centro de atención adultos con trastorno del espectro autista, la creación de la primera red de cercanías gallega y el AVE. Pero fue la lucha por la gratuidad de la AP-9 el tema que desató una guerra de reproches entre los tres partidos. Domínguez recriminó a Lores que tras presentar la moción había anunciado que se pondría en contacto con Caballero, «pero me consta que no ha hablado con los alcaldes de las zonas afectadas, póngase las pilas y llame», le dijo.

Mientras, el portavoz municipal de los socialistas, Iván Puentes, afeaba las palabras de Domínguez. «Voy a contar verdades que no le gustan al PP» o «tiene la poca vergüenza de disparar contra Pedro Sánchez», fueron dos de los ataques dirigidos hacia el popular antes de hacer un histórico sobre la concesión de la autopista bajo su punto de vista. «En 2023 debería estar terminado el peaje, pero en 2020 se adjudicó a Audasa 25 años más de concesión. Entonces era pública, pero se veía que iba a salir a concurso público y que sería adjudicada a dedo y se vende Audasa a Sacyr Vallehermoso por 1.600 millones de euros. Regalaron la autopista y al año siguiente la empresa estaba metida en la trama Gurtel. Quien no vea la relación es muy cándido. Así hemos estado en 2024 pagando peajes para pagar la financiación irregular del PP», espetó antes de decir que su grupo apoyaría igualmente la moción, «porque lo que interesa es que sea gratuita».

En esta línea siguió la intervención del concejal nacionalista César Mosquera. «En 2021 podría haberse eliminado el peaje, pero el PP tenía la consigna de Madrid de no hacerlo». Y dirigiéndose a Rafa Domínguez le recordó que es un reclamación desde 1998. «Yo comprendo que usted se incorporó a la vida local cuando fue concelleiro, por eso recurre a Abel, lo que pasa es que lo de antes no lo sabe». A pesar de la disputa política, se puede decir que el de ayer fue el Pleno de la unanimidad.

Respaldo a la Policía Local con más recursos humanos y materiales

Varios miembros de la Policía Local siguieron en persona la aprobación de la propuesta del PP para pedir que se dote al cuerpo de más recursos humanos y materiales. «Garantizan el orden público y la seguridad. Existe una fuga de policías por el maltrato laboral, el BNG desmanteló la Unidad de Seguridad Ciudadana, no respeta los derechos de descanso ganados a golpe de sentencias, ha impuesto incompatibilidades y hecho seguimiento con detectives privados. La plantilla es insuficiente, mientras la tasa de criminalidad subió un 7,12%, sobre todo de delitos sexuales y hurtos en Pontevedra», afirmó la edil popular Pepa Pardo Pumar.

«Le gusta mostrar una ciudad en estado de apocalipsis», contestó la portavoz del BNG, Eva Villaverde. «Un cuarto de la plantilla del Concello es policía local, no quiere decir que no sea necesaria una reorganización, pero es acorde al tipo de ciudad y hay una nueva convocatoria», continuó. «Tenemos 105 policías de un total de 123 es un tema serio, pero no compartimos los apuntes del PP», dijo el socialista Manuel Fariña.

Pugna por integrarse en la primera red de cercanías

Las conexiones de Pontevedra siguen siendo una asignatura pendiente. Ayer el Pleno ratificó la moción del PSOE por la que pelearán juntos para que Pontevedra quede integrada en la primera línea de cercanías de Galicia. «Es la línea de media distancia más usada de España y la estación de Pontevedra ocupa el puesto 14 del Estado con mayor número de viajeros diarios», expuso el portavoz del PSOE, Iván Puentes, afirmando contar con el compromiso del ministro de Transportes, Oscar Puente. Los socialistas manifestaron también su intención de «tener nuestra línea conectada para 2030 como se prometió», en relación a la conexión de alta velocidad del Eje Atlántico.

«Portugal está ahora mismo en cero kilómetros de AVE construido. Vamos a ver si se consigue el cercanías Pontevedra-Vigo», respondió el nacionalista César Mosquera, que recordó que la UE prioriza la conexión entre capitales europeas. El Partido Popular calificó la moción de «sorprendente», pero la apoyó también.

Nuevo contrato para controlar las gaviotas y palomas

Hasta el año pasado el Concello había derivado el control de las aves en empresas especializadas en detección de nidos que se deshacían de los huevos. Pero durante 2024 no fue adjudicada esta tarea a ninguna empresa. Esto hizo que el PP pidiera ayer que se realice de nuevo «un control poblacional de las aves urbanas, ya que son transmisoras de enfermedades como la salmonelosis a través de sus heces y sus plumas, dañan los edificios y causan estragos en las terrazas a los hosteleros. Las gaviotas pueden vivir hasta 20 años y se están reproduciendo libremente», expuso el grupo popular.

«Todo lo que sea disminuir las gaviotas diremos que sí, pero tenemos dudas respecto a a limpieza de tejados y canalones de edificios particulares por parte de una empresa municipal, habría que verlo. Eso sí, la situación es mejorable», manifestaba la bancada socialista. Por su parte, la edil nacionalista Anabel Gulías, se quejaba de que la moción del PP fuera presentada por la vía de urgencia, lo que impedía «presentar los datos técnicos pertinentes». «El control de aves silvestres es una cuestión externa al Concello que se asume con fondos propios. El Gobierno modificó el año pasado el contrato para que sea mejor, los pliegos ya están listos, el nuevo contrato será de dos años prorrogable a tres», afirmó.

Un centro de día para adultos con TEA

El PSOE calcula que hay cerca de cien familias en Pontevedra donde hay un adulto con trastorno del espectro autista (TEA). «Todo se centra en los niños, a partir de los 21 años no existe en nuestra comarca ningún centro específico, cuando Vigo y Santiago tienen tres cada una, por lo que estas personas deben desplazarse para ser atendidos ». El grupo socialista cree que es necesario crear un centro de día con terapias específicas para estas personas «que ayuden a reducir la tensión que genera en las familias su cuidado diario». El BNG afirmó que pondrá «a disposición de la Xunta y Diputación las parcelas municipales para su construcción inmediata». La moción fue aprobada por unanimidad.

