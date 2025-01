Miguel López: “Castelao impone por lo que representa. Es un icono”

Se cumplen 75 años de la muerte de una de las figuras más importantes de la historia de Galicia, Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao (Rianxo, A Coruña, 1886-Buenos Aires, 1950), político, artista y galleguista. Con tal motivo, la Diputación de Pontevedra ha recuperado en el Museo la proyección para centros educativos del documental ficcionado «Castelao: de chumbo a verba», dirigido por el pontevedrés Miguel López y protagonizado por Miguel Pernas, Uxía Blanco e Iago Novoa.

Se recupera la proyección de esta cinta, pero su estreno fue hace años, en 2017.

Sí, se rodó en 2016, pero se estrenó en 2017.

¿Qué le llevó a dirigirla?

Porque uno de los libros que nos dieron para leer en mi época del instituto fue «Os vellos non deben de namorarse». Lo leí y también me interesé en la obra de Castelao. Estuve indagando y fue algo que me gustó. Con el paso del tiempo, durante la edición de un libro guía de Castelao con el Concello de Pontevedra, en el año 2000, pensé que me gustaría hacer una película sobre Pontevedra y centrada en los veinte años que él vivió en la ciudad.

En la película Castelao recorre Pontevedra acompañado de un niño.

El recorrido en la película comienza en la Praza de San Xosé, el Café Moderno, la calle Oliva, Peregrina, Praza da Leña, Museo de Pontevedra, Praza de España, Ruinas de Santo Domingo y termina de nuevo en la Praza de San Xosé. Durante el camino se encuentra con varios intelectuales, Valle-Inclán, Manuel Quiroga... y hay un homenaje a Alexandre Bóveda, la escena más impactante de la cinta, según los espectadores.

¿Por qué un documental ficcionado?

Yo quería que el protagonista fuese Castelao, pero enfocado para los niños. ¿Cómo podía hacer para que cuando él hablase los niños le entendiesen? Solo era posible sin palabras complicadas. Así, fue como decidí poner a un niño manteniendo un diálogo con él, con una conversación coloquial. De hecho, la película tiene imágenes en blanco y negro, de 1916 y 1920, y en todas hay una voz en «off» que cuenta lo que ocurría en la Pontevedra antigua.

¿Le impuso abordar un trabajo sobre una de las personalidades más importantes de Galicia?

Impone mucho y hay que pensar una cosa, que tiene que ser muy fiel a lo que ocurrió. Impone por lo que representó y sigue representando para Galicia y muchas partes del mundo. Es un icono.

¿Por qué decidió que sería el actor Miguel Pernas, conocido por sus papeles en series como «Pazo de Familia» o «Libro de Familia», el que lo interpretaría?

Lo tuve claro desde el principio. Hay que pensar que este fue un proyecto de mucho tiempo, ya que desde que tuve la idea en el 2000 hasta que se rodó, en 2016, pasaron varios años. Cuando me entregaron el catálogo de la Asociación de actores de Galicia vi una fotografía suya con unas gafas redondas. Pero ya no era solo el parecido, sino su experiencia. Me entero que es actor y actor de doblaje, que las voces duras del cine doblado al gallego eran la suya. Por todo lo que él representaba me pareció perfecto. Después, además, dio la casualidad de que cuando nos vimos para presentar el proyecto en el Concello de Pontevedra resultó que su familia y la mía tenían relación de amistad. Ese lazo también fue importante, porque estuvimos juntos en el pasado sin saberlo hasta entonces.

El Concello de Pontevedra estuvo detrás del nacimiento de esta cinta.

Si. De hecho, fue la única ayuda que tuve en aquel momento. Hablé con Carlota Román, entonces concelleira de Turismo, sobre este proyecto y de la idea de que la gente conociera la ciudad de la mano de Castelao. Le gustó y, además, años después, me propusieron que llevase la Film Commission de Pontevedra, que coordino desde 2014.

«Castelao: de chumbo a verba» vuelve ahora al público escolar, algo que ya lleva haciendo desde su paso por los Mestre Mateo de 2018.

Sí. Yo todos los años intento cuando empieza el curso llevarla a los centros escolares. En esta ocasión llegaremos a ellos a través del Museo y la Diputación.

¿Cómo fue el paso por los premios del audiovisual gallego?

No imaginamos que íbamos a pasar el primer corte. Quedamos finalistas con otras cuatro producciones. Ganó «A batalla descoñecida» (Agalla Films). Fue muy grato en la entrega de diplomas previa que se nos acercaba mucha gente felicitándonos por el proyecto. Ese es el premio, el reconocimiento de la gente.

En esta ocasión serán los centros educativos los que acudan a la proyección de la cinta en el Museo de Pontevedra.

Si. Cada miércoles por la mañana, desde el 22 de enero hasta el 12 de marzo, los colegios se pueden inscribir para solicitar poder asistir a la proyección, en el auditorio del Museo.

¿Qué descubrió usted de la figura de Castelao en toda la documentación que llevó a cabo para este trabajo?

Por ejemplo, supe algunos detalles sobre su hijo, que falleció de una peritonitis y que se llamaba Pachiño. Fue un hecho que marcó mucho a Castelao. También descubrí muchas obras suyas que yo no conocía.

