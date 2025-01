El tráfico en la zona de Reina Victoria, pendiente de un estudio de movilidad

El PSOE ha logrado incluir en el presupuestos para este año propuestas por valor de unos 4,1 millones de euros. Entre ellas, destaca la elaboración de un estudio para la mejora de la movilidad en el ámbito de San Roque y Reina Victoria que oriente la ordenación del tráfico entre Campo da Torre y Palamios. Es esta una cuestión importante, ya que los socialistas han reclamado en numerosas ocasiones la reapertura, al menos parcial, de Reina Victoria, llevando el tema al pleno municipal. Con este estudio esa opción podría no ser posible.Además, se impulsará la redacción de los proyectos para renaturalizar la ribera urbana del Lérez o para la restauración ambiental del tramo final del Gafos entre Rosalía de Castro y As Corvaceiras.También se dará un impulso a la mejora del parque de Valdecorvos, a la recuperación del ámbito de los Salones del Lérez y de la playa fluvial, a la urbanización de la parcela bajo el puente de la AP-9 en Mollavao o a la creación de un circuito de pump-track en Monte Porreiro.Respecto al traslado del mercadillo de los sábados, no hay novedades y queda pendiente de la modificación de la ordenanza municipal de venta ambulante.