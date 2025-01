Candela Peña («El caso Asunta»): «El peor acto que uno hace no nos define»

«El peor acto que uno hace no nos define.... Nadie estaba allí para saber lo que sucedió», expresó la actriz Candela Peña, que da vida a Rosario Porto en la serie «El caso Asunta», en un coloquio en el que compartió diálogo con una decena de integrantes del equipo de rodaje (entre ellos la maquilladora, peluquera, lingüista de gallego, la sastra o la responsable de sostenibilidad) en las actividades previas a la gala de los Premios Feroz, en los que está nominada en cuatro categorías.

Entre ellas, la de mejor actriz protagonista para Candela Peña, que explicó que los proyectos cinematográficos «son como el mar, uno puede meterse hasta el tobillo, hasta la cintura... Y con Rosario quise ahogarme».

Los integrantes del equipo desgranaron distintos secretos de la serie (como que se replicó el chalé de los Porto en Teo en otro punto de Santiago o que se rodó en un portal gemelo al de la familia) y también momentos de tensión, a la cabeza cuando Candela Peña fue insultada. «Es de primero de interpretación no juzgar al personaje», destacó la intérprete antes de incidir en que «cuando la gente empezó a insultarme empecé a analizar... Creo que detrás de Rosario hay mucho rencor social». No se trataba, recordó, «de una gitana» excluida sino de una mujer «rica» y, a mayores, en este escenario «son dos, también hay un hombre.... Y luego pensé: no, voy a dignificar a esta mujer».

Entre los asistentes al diálogo, una funcionaria que coincidió con Porto en su última prisión

Rosario, explicó en otro momento de la charla, «vino a buscarme para que vosotros vieseis su verdad». Peña quiso defender esa verdad y expresó su interés en dar vida también a «malas madres, malas mujeres».

Los integrantes del equipo que ayudaron a Candela Peña a construir el personaje se refirieron a distintos factores clave, como la caracterización y la importancia de las localizaciones, y también a los momentos de la serie que más les impactaron, como la última conversación de Rosario Porto con su abogado, la conversación que mantiene el matrimonio en los calabozos, el retrato de una persona debilitada o los momentos felices de la familia.

El encuentro quiso visibilizar que «detrás de las ficciones siempre hay mucha gente», un gran equipo cuya labor es clave para que el proyecto audiovisual salga adelante. Durante el mismo los técnicos también mostraron su sorpresa por el modo de funcionar de la justicia («extraño, movida por impresiones, por juicios... Me parece espeluznante», reconoció uno de los participantes en el diálogo») y por la capacidad de los medios «y como se puede manejar la opinión pública».

