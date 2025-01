A Biblioteca do CEIP de Ardán, exemplo de fomento da lectura

A directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa da Xunta de Galicia, Judith Fernández, visitou onte xunto con representantes do goberno local as instalacións do CEIP de Ardán, especialmente a súa Biblioteca e o clube de lectura no que se une todo o alumnado do centro. Subliñou que a través deste programa impúlsase unha «aprendizaxe multidisciplinar», onde se consolidan os hábitos lectores, se fomentan as competencias básicas do alumnado como a comunicación lingüística social, cultural ou artística.