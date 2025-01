El acuerdo entre Lores y Puentes facilita unos «orzamentos de futuro» de más de 98 millones

«Gracias al acuerdo de dos formaciones políticas que son capaces de superar diferencias para negociar un orzamento, los vecinos van a ver mejorada su calidad de vida para este 2025». De este modo resumió el portavoz municipal socialista el acuerdo con el BNG.

En cuanto al abandono de las negociaciones por parte del PP, Iván Puentes recordó que «el PP de Rafa Domínguez no da ninguna sorpresa: votando que no a todo». «Tienen un estilo de hacer política en el Concello que es la de tierra quemada, intentando desgastar al máximo a quien está gobernando a costa de no darle alimento, no darle el dinero necesario, que es el presupuesto, para poder ejecutar aquellas actuaciones que hay que hacer y que los vecinos reclaman», consideró el socialista.

«Cuando hay posibilidad de acuerdo hay que llegar a acuerdo. Eso es lo valiente y lo responsable, e insisto, es lo que los vecinos nos piden, por encima de diferencias. El Partido Socialista siempre intentó eso, históricamente, no solo en este mandato», manifestó.