A Deputación continúa no Museo de Pontevedra a conmemoración do Ano Castelao cunha nova proposta de actividade dirixida especificamente a centros escolares. Cada mércores pola mañá, do 22 de xaneiro ao 12 de marzo, o auditorio do Museo acollerá un proxección do filme ‘Castelao: de chumbo a verba’, á que se poden inscribir os centros escolares de Pontevedra interesados. A actividade está dirixida a alumnado de 5º e 6º de educación primaria, ESO e Bacharelato e súmase ás visitas e actividades vencelladas ao artista que xa vén ofertando o Museo. Os centros educativos poden reservar data escribindo a educacion.museo@depo.gal indicando o nome do centro, o número de alumnado por niveis, a persoa de contacto, un número de teléfono e un enderezo de correo electrónico.

‘Castelao: de chumbo a verba’ é un documental ficcionado no que se mestura a época actual, os anos centrais da vida de Castelao e imaxes de arquivo para axudar a entender o seu pensamento e a súa dimensión cultural e política. Dirixido por Miguel López en 2017.