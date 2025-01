La demanda de antigripales se dispara en las farmacias de Pontevedra

La incidencia de los virus respiratorios en la población general sigue aumentando y esto también se hace notar en la demanda de medicamentos antigripales en las farmacias de Pontevedra, que se ha incrementado en las últimas semanas. Aunque el pico de la gripe se prevé para la semana del 20 al 26 de enero, en base a la labor de vigilancia epidemiológica realizado por la Consellería de Sanidade, los efectos de esta enfermedad son ya evidentes estos días.

Carmen Ramos Mougán, titular de la farmacia de la calle Real, reconoce que lo que más se están vendiendo son antigripales, jarabes para la tos y expectorantes, algo en lo que coincide Luis Amaro Cendón, de la farmacia de la calle Benito Corbal.

En estos momentos, el nivel de la ola es bajo, con tendencia creciente, y la previsión es que continúe así durante la segunda y la tercera semana de este mes.

«Es muy importante alimentarnos bien durante todo el año para que cuando lleguen épocas como esta nuestras defensas estén bien. Si nuestra alimentación es correcta y equilibrada, no deberíamos necesitar complementos vitamínicos extra», explica Ramos Mougán, ya que también durante el invierno se incrementa también la compra de vitaminas en las farmacias.

«De igual modo, es esencial estar bien hidratados y tomar muchos caldos, sobre todo las personas mayores», añade.

Amaro Cendón, por su parte, indica que se acercan muchas personas por la farmacia con problemas a nivel bronquial, además de la sintomatología catarral común. «Muchos incluso vienen con prescripción de antibiótico por parte de sus médicos de cabecera», subraya.

En cuanto a los citados complementos vitamínicos, reconoce que «van bien», pero que « realmente la gente los pide cuando ya se encuentra mal y deberían haberlos empezado a tomar antes, en octubre o noviembre».

El farmacéutico Luis Amaro Cendón atiende a un cliente. / GUSTAVO SANTOS

Menos test y mascarillas

Una diferencia sustancial respecto a los años más fuertes de la pandemia del covid es que ahora la población no se interesa tanto por comprar mascarillas ni test para saber si tienen gripe o coronavirus. «Sí compran las mascarillas en caso de tener que ir a los centros de salud o de cuidador de personas mayores, pero ya no tanto como antes para ir por la calle. Los hay que las compran para no contagiar y otros que lo hacen para que no les contagien», resume.

Según informa el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, son alrededor de medio centenar de personas las ingresadas con patologías respiratorias en sus hospitales.

Lavado de manos

El lavado de manos es una de las principales maneras de evitar la propagación del virus de la gripe, que puede permanecer de horas a días en superficies como muebles, tiradores...

Asimismo, también es fundamental taparse la boca y la nariz al toser o estornudar; evitar tocar los ojos, la nariz y la boca ya que son posibles vías de contagio; emplear paños desechables o si no se tienen a mano, toser o estornudar contra la parte interna del codo. Si la persona está con gripe, lo más recomendable es permanecer en casa hasta pasar 24 horas sin fiebre. Si fuera necesario salir de la casa, el empleo de una máscara quirúrgica evitará contagiar a los demás.

El 63% de los mayores de 60 años del área sanitaria están vacunados contra la gripe y el 51% del covid El porcentaje de población del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés vacunada contra la gripe y el covid aumenta cada semana. Aún así, la Xunta ha decidido ampliar la campaña de vacunación frente a ambas enfermedades hasta el 31 de enero. El objetivo es permitir que la población diana que aún no lo haya hecho tenga la oportunidad de hacerlo antes de que tenga lugar el pico de contagios, previsto para la próxima semana. En los Hospital Montecelo se vacunará a la población en la zona de extracciones, pasando el área de cita previa, de lunes a sábados de 9 a 14 horas. Hay que pedir cita previa, aunque si quedan huecos se vacunará a aquellas personas que estén esperando. Según los últimos datos hechos públicos por la Consellería de Sanidade, de los mayores de 60 años de Pontevedra y O Salnés, ya se han vacunado el 63% contra la gripe y el 51% contra el covid. Los mayores porcentajes se dan en los tramos de edad de los mayores de 80 años, con un 80% de vacunados contra la gripe y casi un 69% contra el coronavirus. Destacan también las vacunaciones de gripe en niños de 6 a 59 meses, que actualmente es del 56% de la población de esta edad. En cuanto al personal sanitario, también ofrece diferentes porcentajes en función de si la vacuna es contra la gripe, con un 45% de trabajadores vacunados, o contra el covid, con tan solo un 26%. Las embarazadas también están incluidas entre los grupos de riesgo. Hasta el momento han recibido el suero contra la gripe un 35% de las del área sanitaria, frente a tan solo un 2,7% de las que ya tienen la del coronavirus. En lo referido al virus respiratorio sincitial, principal causa de hospitalización por infección respiratoria en menores de un año, hay vacunados el 87.45%.

