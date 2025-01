“El cine negro es el más real: el héroe no es inmaculado ni hay finales felices”

El escritor e investigador sobre la historia pontevedresa José Benito Iglesias impartirá partir del próximo mes en el centro de la UNED el curso “El cine negro”.

¿Qué entendemos por cine negro y cuándo surge?

Es un cine en el que está contemplado un ambiente sórdido, con poca iluminación, mucho claroscuro… Su origen está en el cine policíaco o el de gánsteres, y de la novela negra, pero si pensamos en un pistoletazo de salida sería en 1940 y, sobre todo, con la película de John Huston “El halcón maltés”.

¿Cómo son los personajes?

No están bien definidos, se mueven entre el bien y el mal. Aunque los malos suelen serlo mucho los buenos nunca lo son tanto, siempre hay algo de malo y de bueno en ellos. No es un cine con una moraleja final. Es un ambiente generalmente sórdido, de criminalidad, del hampa, donde la línea entre el bien y el mal es muy delgada y se traspasa con facilidad.

Los protagonistas no son héroes…

No lo son, no hay un héroe bien definido. Cuando vemos una película de cine negro tenemos un protagonista, sabemos quién es pero siempre se mueve en una ambigüedad que lo sitúa lejos del típico héroe del western o incluso del cine policíaco, donde sí hay un personaje bien definido. Esa sería una base, el cine de gánsteres y policíaco, pero en el cine negro el típico detective privado, investigador, un periodista, se mueve en otro mundo, uno en el que no está definido ni su personaje, sobre todo, pero tampoco el ambiente, que no es muy limpio, es turbio. Siempre hay también una mujer fatal que suele venir de serie para un protagonista que tampoco es un personaje inmaculado.

¿Cuáles son las principales tramas?

Fundamentalmente es el crimen, bien asesinato, bien porque se está gestando un robo, un atraco, pero generalmente es un ambiente criminal siempre. Luego hay unos submundos, como por ejemplo el del boxeo que se ha dado en muchos casos, que son ambientes donde también los personajes son turbios, en un escenario de criminalidad y hampa que envuelve todo este cine.

Cuando vemos una película de cine negro tenemos un protagonista, sabemos quién es pero siempre se mueve en una ambigüedad que lo sitúa lejos del típico héroe del western o incluso del cine policíaco, donde sí hay un personaje bien definido

¿Sigue vivo este género?

El cine negro, tal y como lo conocemos en su esplendor, iría desde 1940 hasta finales de los años 50, y ya no sigue vivo. Hubo a partir de los años 60 una pequeña transformación a lo que se considera el cine neo-noir, que ya no se considera negro negro, por ejemplo el cine que hicieron los hermanos Coen. También influyó mucho que las películas al ser hoy en color no hay ese contraste de claroscuro, de sombra, de ambiente de calles húmedas, semi oscuras… Con el color se consigue otra fotografía pero ya varía todo, ya no nos da esa sensación de ambiente tan sórdido. Por lo tanto es un cine negro pero adaptado a la época actual, no es aquel ambiente que podemos ver en películas clásicas.

¿Por qué algunos consideran que el negro es el cine real?

Porque aquí no hay un final feliz. En el cine negro te puedes esperar cualquier cosa, es el cine más real porque representa los personajes cotidianos de la calle; es el cine más real: el héroe no es inmaculado, no hay un héroe -porque siempre ha cometido algún desliz por algún lado en algún momento de la vida- ni finales felices. Hay directores de cine que lo piensan: es el más real en plasmar la calle y llevarla al cine.

