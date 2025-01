El Concello prorroga la gratuidad del coche de punto debido a las dificultades para limitar los viajes

Al Coche de Punto le quedan cuestiones por ajustar y por eso el gobierno local de Pontevedra ha decidido mantener la gratuidad con la que arrancó el servicio. Este transporte público a demanda está operativo desde el pasado octubre. Se puso en marcha de forma gratuita «inicialmente», en principio por un plazo de tres meses que servirían para ajustar el servicio. La idea era empezar a cobrar posteriormente los desplazamientos. Pero la complejidad de adaptar ciertas cuestiones operativas, como la limitación de viajes por usuario, la penalización a los incumplimientos por parte del usuario, las paradas en los núcleos rurales, o la señalización de las mismas, lleva al Concello a mantener la gratuidad, al menos hasta que estas cuestiones estén resueltas.

Cuando comenzó a operar el transporte a demanda de la ciudad, el gobierno local anunció que se empezaría a cobrar pasadas las fiestas navideñas, es decir, el 7 de enero. Se contemplaron unas tarifas de 2,15 euros por cada viaje ordinario. Pero ahora ha decidido mantener la gratuidad.

Por el momento se está negociando con los taxistas –que realizan el servicio– la localización de las paradas del Coche de Punto en cada zona rural que atienda, así como la señalización de las mismas, que deben distinguirse de las paradas del autobús. Los profesionales del taxi de la ciudad, en concreto 16 del total de 88 que operan en Pontevedra, negocian con los técnicos municipales el establecimiento de estas paradas.

Además, los usuarios que se anoten a este servicio tendrán una limitación de viajes, que por el momento no se puede aplicar. Se quiere limitar el número de viajes para que este servicio no suponga una dura competencia para el otro transporte público, el autobús. Es otra de las tareas pendientes para empezar a cobrar. También está pendiente la decisión de cómo penalizar los incumplimientos del abono por parte del usuario. Incumplimientos como no acudir al servicio solicitado y que dejan al taxista sin realizar otros servicios. En los tres primeros meses ya se han producido situaciones de este tipo que se quieren evitar.

El sistema es operativo desde el pasado 7 de octubre. Los interesados en beneficiarse de estas rutas en taxi, por el momento gratuitas, pueden anotarse en la web cochedepunto.gal, en la app que se habilita al efecto o en el teléfono 986 070 066. Radiotaxi gestiona esta central de reservas, que funcionará de 18.00 a 20.00 horas de lunes a viernes.

Datos

Al usuario que solicita el servicio se le piden datos como su nombre, DNI, dirección y edad y se le proporciona una clave personal, de modo que si en una misma vivienda tres personas quieren hacer uso del taxi recibirán sus respectivas claves individualizadas. El Coche de Punto no funciona los fines de semana. Estará activo de lunes a viernes de 7 a 10 y de 12 a 14 horas. Los usuarios tienen que prever la vuelta a sus viviendas en esos márgenes horarios.

En cuanto a las tarifas previstas, al margen de los 2,15 euros por cada viaje ordinario se contemplaba que los niños menores de 10 años tendrían una bonificación del 100%, del 25% el billete para desempleados, del 40% para los jubilados y personas de la tercera edad y del 50% para los usuarios con movilidad reducida con un grado igual o superior al 33%.

Si que el usuario abone ningún tipo de tasa, las arcas municipales asumen por completo los costes de estas bonificaciones y de la implantación del servicio (solo la fase de puesta en marcha se calcula que tiene un coste de 17.000 euros, que ascenderá hasta unos 200.000 en los años sucesivos).

El Concello pagará 3,75 euros por cada bajada de bandera y término variable (1,08 euros por kilómetro), de modo que el usuario solo pagaría un máximo de 2,15 euros por viaje.

