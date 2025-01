Las chicas «colonizan» el campus

El campus de Pontevedra es uno de los centros universitarios donde el peso de las mujeres es mayor en todos los programas de estudios. Según datos de la UVigo sobre el curso 2024/2025, las chicas representan el 60% del alumnado, lo que le sitúa en el campus más «feminizado» de la provincia, delante del de Vigo que, con el doble de alumnos totales, las presencia de chicas es menos de la mitad (48%). Y el de Ourense que con mil alumnos totales más que el de Pontevedra, tiene una presencia femenina, sin embargo, menor. Son el 56% de sus alumnos.

Las chicas también superan a los chicos en todos los tipos de estudios universitarios. Así, en Pontevedra del total de estudiantes matriculados en grados universitarios, el 58,34% son mujeres. Respecto a las titulaciones de máster, ellas representan el 57,63% y es en los programas de doctorado donde el reparto entre chicos y chicas es más ajustado (ellos: 49,56% y ellas: 50,44%). Queda patente también en el conjunto de los tres campus de la UVigo, que ellas superan ya la mitad de los matriculados al representar al 52% del alumnado total de la universidad.

La evolución de esta presencia femenina creciente en el campus pontevedrés es significativa y responde a múltiples factores objetivos, como la nota de corte o los precios del alquiler. Pero también a cuestiones subjetivas como la preferencia por permanecer en casa, una ciudad cómoda, segura y «con ambiente» o la presencia del río y el mar, junto a la posibilidad de seguir entrenando determinados deportes federados. Los datos disponibles reflejan que solo del curso 2022/2023 al actual las chicas han aumentado su presencia casi un punto porcentual en los grados impartidos en Pontevedra. Y aunque las variaciones no son siempre positivas, como en el caso de los másteres, sí que hay una tendencia general en los últimos años a que aumenten las chicas.

La biblioteca universitaria tiene el horario ampliado y abre el fin de semana. | Rafa Vázquez

«Tenía nota para ir a Cádiz, pero me apetecía cambiar de ambiente. Estaba la primera en lista de espera de Veterinaria en Gran Canaria, pero vine a Pontevedra, enseguida cogí piso y justo me mandó un email la UVigo diciendo que me aceptaban. Creo mucho en el destino y lo vi como una señal y me quedé», dice feliz con su decisión Eva, malagueña de 19 años que estudia Enfermería. «Vine desde Gijón por la nota. Había pedido también León y Cantabria, pero en Galicia tengo familia y me cogieron. Me gusta mucho, no pensé que Pontevedra tuviera tanto ambiente», comenta su compañera Claudia.

Sara tiene 19 y estudia Educación Infantil en Pontevedra porque no quería irse de casa. «Vivo con mis abuelos, conozco a gente que estudió aquí Educación Primaria y Cafyd y están muy contentos», dice. Y aunque pensó en Biotecnología, decidió seguir con Infantil. El curso que viene se irá de Erasmus, con suerte a Milán. Ana es pontevedresa, pero estudia Medicina en Santiago porque no hay en Pontevedra y ayer preparaba aquí sus exámenes junto a Candela, otra pontevedresa que estudia en A Coruña ingeniería civil.

La escasa oferta de grados en el campus es un hándicap a la hora de captar nuevas alumnas. Pero lo cierto es que aún sigue habiendo un sesgo de género según los datos. Así, Belas Artes, Educación Infantil, Publicidade y Relacións Públicas o Enfermería siguen siendo grados de mujeres. Frente a Ingeniería Mecánica de la Escuela Naval (ellas son solo el 13%) o Actividad Física y del Deporte (ellas son el 6%).

Bibliotecas llenas por los exámenes

En la biblioteca del campus (y en la de Pontevedra), las salas están llenas de universitarios debido a la cercanía de los exámenes tras las fiestas de Navidad. Ayer, cualquier banco también era bueno para repasar antes de comer, no solo en la biblioteca de Sociales, sino también en los espacios comunes de la facultad y en las inmediaciones, donde el sol permitía estudiar de manera agradable al aire libre, algo que aprovecharon algunos. La Biblioteca Central del campus continuará con su horario ampliado, iniciado el pasado 30 de noviembre, hasta el próximo domingo 19 de enero. El horario especial permite aprovechar las salas de estudio, pero restringe otros servicios ordinarios como los de préstamos o acceso a recursos electrónicos. Así, la biblioteca universitaria abre doce horas el fin de semana (de 09.00 a 21.00 horas). Y se amplía su horario de lunes a viernes (desde las 08.30 a las 23.00 horas).

