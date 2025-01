O programa Xogade reúne hoxe en Poio a preto de 500 escolares no Campionato Galego de Cros

Poio é hoxe escenario do Campionato Galego de Cros Xogade, que se disputa na Seca entre as 10.00 e as 13.00 horas e reúne a preto de 500 escolares de toda Galicia. O alcalde, Ángel Moldes, e o secretario xeral para o Deporte da Xunta, José Ramón Lete Lasa, presentaron onte a proba, destinada ás categorías alevíns, infantís e cadete de 52 clubes, 26 centros educativos e tres escolas deportivas municipais de toda Galicia.

As carreiras organizaranse por categoría e por xénero na contorna da Seca. Ás 11.00 horas comeza a categoría cadete feminina, nunha distancia de 3.000 metros, seguida da cadete masculina co mesmo percorrido. Posteriormente, son as categorías infantil feminina e masculina, respectivamente, nunha distancia de 2.500 metros, para rematar os alevíns feminina e masculina, nun circuíto de 2.000 metros.

Entregaranse medallas aos tres primeiros clasificados individuais de cada categoría e os tres primeiros equipos de cata categoría recibirán tamén un trofeo. Na categoría cadete, as tres primeiras persoas clasificadas na categoría feminina e masculina representarán á selección galega no nacional de cros escolar que se celebra a finais de xaneiro en Madrid.