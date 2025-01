La «parcela de Fenosa» acogerá el nuevo depósito de la grúa

La parcela de las antiguas naves de Fenosa en San Mauro, donde el Concello prevé acondicionar las nueva sede de Emergencias de la ciudad (con la Policía Local, Protección Civil y está en estudio Bomberos), acogerá también el depósito de los vehículos que retira la grúa municipal. El gobierno local aprobó la prórroga del contrato actual, a la empresa Setex, hasta que se elabore el proyecto del nuevo edificio de Emergencias. Esta prórroga se realiza por un plazo de nueve meses y una cuantía de 502.248 euros.

El actual depósito de la grúa se encuentra en la Rúa Campo Santo, cerca del solar de las naves de Fenosa, y una vez que se traslade al nuevo emplazamiento se convocará un nuevo concurso con el contrato del servicio de retirada y depósito de vehículos.

Actualmente la empresa concesionaria paga un alquiler por las naves que ocupa, por lo que se espera que al trasladar el depósito a un recinto municipal se reduzca el importe de la concesión. No está decidido todavía si la empresa concesionaria tendrá que asumir o no el acondicionamiento de sus naves o si, por el contrario, correrán a cargo del erario municipal.

«Vamos a intentar que esta prórroga sea la última. Será de nueve meses y seguimos trabajando. No se ha adjudicado el nuevo contrato porque estamos trabajando en la opción de situar el depósito en los nuevos terrenos de la parcela de Fenosa. Hasta que no se cierre el expediente de compra, no podemos cerrar esta licitación del contrato de la grúa», explicó la teniente de alcalde, Eva Vilaverde.

Nave de Campañó

En este recinto no solo se depositarán los vehículos que retire la grúa, sino que también servirá de garaje para los vehículos históricos del Concello, como los del servicio de extinción de incendios, algunos con más de 50 años pero que todavía funcionan y que solo se utilizan en desfiles y exhibiciones.

A este nuevo recinto también se trasladarán otros vehículos de propiedad municipal que ya tiene difícil acogida en otras naves y parcelas, como la de Campañó. La brigada de Obras que tiene como almacén y talleres una nave de Campañó necesita más espacio, por lo que parte de sus vehículos también podrían trasladarse a esta parcela de San Mauro.