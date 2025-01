El Getafe, rival granate en Copa: "Queremos ver hasta dónde somos capaces de llegar"

El azar del sorteo de Copa del Rey sigue dándole la espalda al Pontevedra, que se aleja de los grandes nombres de la Primera División para medirse en octavos de final al Getafe. Tras eliminar a Levante, Villarreal y Mallorca, los granates recibirán a mitad de la próxima semana –probablemente el miércoles 15 de enero– al cuadro del sur de Madrid, en la tercera visita de la temporada a Pasarón de un equipo de la élite nacional.

Nada más conocer a su rival, el club lerezano, a través de su director deportivo, Jacobo Maestre, y su capitán, Álex González, valoró positivamente el emparejamiento, que permite a la entidad prolongar su mejor actuación en Copa del Rey en el último medio siglo.

«El hecho de llegar adonde estamos es un orgullo. Creemos que todas las eliminatorias que hemos ido pasando han sido con trabajo y humildad. Creo que esta tiene que ser exactamente igual. Conforme van pasando, la emoción y las ganas van en aumento, pero eso es un condicionante en contra porque la euforia se puede convertir en algo negativo», señaló Maestre, consciente también de que no puede quedar aparcado el otro gran objetivo de la temporada: el ascenso directo a Primera Federación. En ese sentido, el sueño copero se vive en las entrañas de Pasarón con cautela tras lo logrado en las primeras rondas.

«Está claro que seguimos creyendo. De los tres partidos que hemos tenido, al equipo y al cuerpo técnico no nos han regalado nada, ni al club. El equipo ha sido muy superior en cualquiera de las tres eliminatorias y si el equipo está bien y sigue trabajando con la misma ilusión, las mismas ganas y la misma humildad, pues está claro que podemos aspirar a más», añadió el directivo madrileño.

Por su parte, el capitán del primer equipo granate, el extremo cántabro Álex González, apeló a la máxima confianza que el equipo tiene en la idea de juego de Yago Iglesias, el principal factor para que el Pontevedra se cobre su particular venganza con el Getafe por la última ocasión en la que ambos conjuntos se enfrentaron, con una eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa que tuvo lugar en la última temporada de los granates en Segunda División, con un 1-2 en la prórroga a favor de los visitantes en Pasarón.

«Está claro que estar aquí, en este sorteo y en octavos, es un premio y una recompensa al trabajo que venimos haciendo. Había gente con preferencias por un equipo u otro por el que simpatizaba, pero al final creo que una vez que estamos aquí, queremos ver hasta dónde somos capaces de llegar. Viniese el rival que viniese, nuestra intención es competir e intentar pasar la eliminatoria», apuntó González, revulsivo en los tres partidos de Copa de esta temporada, su novena como granate.

«El hecho de haber llegado hasta aquí y eliminar al Levante, al Villarreal y al Mallorca nos supone un refuerzo positivo. Nos hace creer más en nosotros, en que somos capaces de ganar a equipos de superior categoría y por qué no, volver a vivir otra noche como las anteriores en Pasarón que han sido increíbles contra el Getafe. Esperemos que el estadio se vuelva a llenar, que nos apoyan como nos han apoyado y que al terminar estemos orgullosos pase lo que pase. Lo que está haciendo este equipo es de valorar porque no es nada fácil», analizó el capitán, después de que el equipo rozase el lleno con más de 10.200 espectadores ante el Mallorca.

Una afluencia de récord tras la reforma de Pasarón que da cuenta de la andadura histórica que experimenta este año el Pontevedra en la competición más antigua del fútbol español, escribiendo su nombre con letras de oro como uno de los equipos del cuarto escalón liguero que más lejos ha llegado, junto al Langreo o al Real Madrid Aficionados, que alcanzaron los octavos como equipos de la Tercera División en la temporada 1986-87.

Como receta para el triunfo, González volvió a referirse al espíritu competitivo del equipo, de llevar la iniciativa independientemente de la estatura del rival y plasmar su modelo de juego sean las circunstancias que sean, en este caso, ante un equipo con un estilo de juego rocoso y que ha necesitado de la prórroga para avanzar de ronda en las dos últimas eliminatorias, ante el Orihuela y el Granada.

«Los que nos ha llevado hasta aquí es creer en nosotros mismos. En el trabajo que hacemos, en que jugamos en casa con nuestra gente, donde somos fuertes. Creo que por ahí puede pasar la eliminatoria. En ser fieles, creer que podemos ganar, que ha sido la clave de los que nos lleva hasta aquí. Las probabilidades de pasar son mucho más altas cuando juegas de tú a tú y sin complejos y gracias a eso estamos donde estamos», aseguró el futbolista granate.

Chiqui, incógnita

Con el pase copero bajo el brazo, el Pontevedra no sabe todavía lo que ocurrirá con su extremo Óscar Castellano «Chiqui», que tuvo que abandonar antes de tiempo el partido contra el Mallorca por un pinchazo en los isquiotibiales.

Su ausencia del once inicial granate todavía no tiene fecha de caducidad. «Ayer se le hizo una resonancia. Estamos esperando a que el doctor nos dé su valoración. No puedo decir nada más», afirmó Maestre al ser preguntado por el jugador extremeño, clave en el esquema granate desde su llegada a Pasarón la pasada temporada.

Sin su concurso, los dominios de la banda izquierda en la franja de ataque podrían volver a Álex González, jugador que le sustituyó tras su lesión y que saldría de inicio en las próximas semanas.

El mercado de invierno: «No ficharemos por fichar»

Con Churre y Cambil en el dique seco más la duda de Chiqui, el Pontevedra se ha visto obligado a recurrir al mercado de invierno para dotar de más medios a su plantilla, con el objetivo de afrontar con garantías la consecución del ascenso directo. Para ello, el área deportiva, con Jacobo Maestre al frente ya trabaja en refuerzos, aunque sin nada claro todavía para esta ventana que finaliza el 3 de febrero.

«El mercado acaba de empezar hace una semana. Estamos mirando cuáles son las opciones más óptimas que puedan encajar en nuestro equipo, en nuestra forma de jugar y que todos salgamos beneficiados. Está claro que no vamos a traer a cualquier jugador por traer», afirmó el director deportivo granate, que aseguró que barajan diferentes perfiles para reforzar la plantilla. «Si cuadran y hay acuerdo, perfecto. Si no, seguiremos buscando», concluyó.

Sobre la posibilidad de que el desempeño en Copa haya generado interés por parte de equipos de superior categoría en jugadores del Pontevedra, Maestre ha sido categórico al respecto, poniendo por delante las necesidades del club y su planificación de cara a la recta final de la temporada a cualquier otro rédito económico para la entidad.

«Cuando las cosas funcionan, no hay que tocarlas. De hecho, si no hubiera sido por las lesiones que hemos tenido, a lo mejor no nos hubiéramos planteado nada. El club es muy respetuoso. Las cosas se hicieron bien al principio de temporada. Hay que continuar y seguir confiando en estos jugadores y en este cuerpo técnico que está haciendo el trabajo que está haciendo», matizó.

