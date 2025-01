Más de 70 edificios de Pontevedra ocupan zonas inundables y cerca de 540 en Caldas

Cada vez son más frecuentes los episodios de inundaciones en la ciudad cada vez que llueve con fuerza en la ciudad, como ocurrió ayer en zonas habituales como la rúa do Santo, en Lourizán, o en Fernando Olmedo. Ante ello, el gobierno local ha decidido elaborar un plan de actuación municipal contra las inundaciones, un documento que Augas de Galicia considera obligatorio en Pontevedra al ser un municipio de «riesgo» no solo en Fernando Olmedo, sino también en el río de Os Gafos o en la autovía de Marín. El gobierno local asume ese encargo como una «obligación legal» que no tenía hasta ahora, ya que carecía de un plan de este tipo.

Un garaje anegado en la zona de Fernando Olmedo. / FdV

Y es que las zonas inundables en el municipio, con independencia de que hayan registrado o no problemas de este tipo en los últimos años, se extienden por todo el territorio, desde A Xunqueira hasta Praceres o las orillas de Os Gafos, y también en el rural, en Verducido o Alba. Se trata de espacios tanto de crecidas fluviales como de subidas inusuales de la marea. Así se pone de manifiesto en el mapa disponible en la web del Ministerio para la Transición Ecológica, que permite calcular que al menos 70 edificios de Pontevedra se levantan en estos lugares. Entre ellos destacan los recintos escolares de A Xunqueira, pero no figuran en la lista el Pazo da Cultura o el recinto ferial. Si se levantan en zonas inundables la antigua sede de Magisterio (ahora Escuela de Adultos y el colegio Vidal Portela), Fernando Olmedo y sus alrededores pero no el CGTD, algunas concesiones de las marismas de Alba y buena parte de las orillas de Os Gafos, como el centro Avelino Montero y edificios del tramo cubierto del río en Campolongo. El colegio de Praceres y otras edificaciones próximas también aparecen en el listado, junto con algún núcleo de San Caetano, en Alba, con la capilla incluida, y en algún punto de Verducido.

En Caldas son casi 640 los inmuebles afectados, en especial en el casco urbano, y más de un centenar en Cuntis y cuarenta en Moraña. En el resto de la comarca, la incidencia en menor: siete en Marín, sobre todo en el Puerto y en O Sequelo y en Loira; otros siete en Poio, sobre todo en la zona de A Seca; dos en Sanxenxo, junto al río Baltar; dos en Ponte Caldelas y uno en Vilaboa, en la zona de Cobres.

El nuevo «Plan especial de protección civil ante o risco de inundacións en Galicia» (Inungal) en fase de revisión sitúa a Pontevedra como uno de los catorce municipios de la provincia donde se decreta que es obligatoria la elaboración de ese Plan de Actuación Municipal, al catalogarse hasta nueve áreas inundables, ocho fluviales y una costera, en especial en la autovía de Marín.

El Inungal describe hasta 37 zonas inundables en la comarca, repartidos por once municipios. El mayor número, nueve, se registra en Pontevedra. Se trata de la zona costera que comparte con Marín, desde As Corvaceiras hasta el Puerto y las áreas fluviales en dos tramos del Lérez, Os Gafos, el Pintos, dos tramos del Granda o Rons, el arroyo de Verducido o Rochadeiro y el de Couso o Fontáns.

Tras Pontevedra, en número de zonas inundables, aparece Poio, con ocho, todos ellos fluviales, con los arroyos Muíño, Covelo, Esperón, Cancela, Mouro, Vilariño, y dos en el de A Cancela. Cuntis cuenta con seis, cuatro de ellos vinculados al río Gallo y los otros dos al Patelo y al Trasponte. Este en uno de los municipios donde se recomienda elaborar el PAM, pero es obligatorio para Caldas, con zonas inundables por el río Umia, el Bermaña, el Follente y el Chaín o Xamas, que comparte con Portas, otro concello obligado a redactar el plan. Portas comparte con Barro el área del río Agra.

En Marín, de riesgo muy bajo, se describen cuatro puntos en los ríos Loira, das Gorgadas, Lameira y da Grela, mientras que Sanxenxo debe vigilar los de Baltar y Nanín. Por su parte, Vilaboa tiene zonas inundables en el rego de Pousadas y el del Ríomaior, mientras que en Ponte Caldelas el único punto es el del río Verdugo a su paso por el casco urbano.

La borrasca deja anegamientos, bolsas de agua y cortes de luz

La breve pero intensa borrasca que afectó en la mañana de ayer a Galicia causó algunas inundaciones en la ciudad, donde cayeron 28 litros de lluvia por metro cuadrado en apenas diez horas. La Rúa do santo en Lourizán y la zona de Fernando Olmedo y Casimiro Gómez registraron grandes acumulaciones de agua que afectaron a un garaje. Además, hubo bolsas de agua en las calles José Malvar, a la altura del parking de autocaravanas, y en Juan Manuel Pintos, frente al Pabellón Municipal. Por la tarde, los Bomberos retiraron una chapa derribada por el viento en As Corvaceiras. En Poio, hubo problemas de alumbrado público por el impacto de un rayo. La estación de Meteogalicia en el Monte Castrove registró hasta las 10.00 horas unos 30 litros por metro cuadrado y rachas de viento de unos 88 kilómetros por hora, similares a los medidos en el Puerto de Marín, donde cayeron 31 litros.

