O BNG reclama o nomeamento oficial de Castelao como primeiro presidente galego

Castelao, quen desde o exilio deseñou e presidiu o Consello de Galiza hai oitenta anos, «convértese no noso primeiro presidente, un feito que merece ser recoñecido coa relevancia que ten. Por iso neste inicio do Ano Castelao quero anunciar que imos levar unha iniciativa ao Parlamento para que se recoñeza de maneira oficial e legal a Castelao como primeiro presidente de Galiza», anunciou a líder do BNG, Ana Pontón, nun acto de homenaxe con motivo do 75 aniversario do pasamento do autor de ‘Sempre en Galiza’.

O BNG arrancou así a celebración do Ano Castelao en Pontevedra. «Trátase de rescatar a nosa memoria democrática, facer xustiza e recoñecer que o primeiro presidente deste País, por dereito propio, foi Alfonso Daniel Rodríguez Castelao desde o exilio», dixo Pontón.

A portavoz nacional do BNG destacou que oito décadas despois, «o Consello de Galiza preséntasenos como unha aposta ambiciosa e admirábel, a dignidade dun pobo que loita pola liberdade cando un golpe militar provocara unha durísima represión e impuxera unha ditadura que se ía prolongar por corenta anos». Ese recoñecemento a Castelao supón saldar unha débeda histórica e debe ser estudado nos centros de ensino do País, «porque as novas xeracións de galegos e galegas teñen que coñecer o inmenso labor de quen traballou e soñou polo futuro de Galiza cos pés na terra».

Setenta e cinco anos despois da súa morte, o BNG recolle as palabras da súa compañeira de vida, Virxinia Pereira, para insistir en que todo o que facía Castelao, desde a súa obra artística até as súas investigacións, foi «esencialmente política» e son o legado extraordinario dun nacionalista que quería «trocar as ideas en feitos».

Neste sentido, o Bloque celebrará esta efeméride cunha profusa programación de actos por todo o País baixo o lema Castelao nacionalista, para subliñar «a verdadeira dimensión dunha figura imprescindíbel da nosa historia, un referente de honestidade e confianza en Galiza e un defensor dos nosos dereitos como pobo».

O recoñecemento oficial e legal como primeiro presidente de Galiza saldará unha débeda histórica dunha figura «honesta, leal e dunha dimensión histórica única, que nos achegou non só unha obra inmensa presidida polo amor a Galiza, senón unha traxectoria vital de defensa férrea dos dereitos da nosa terra, da nosa lingua e a nosa cultura mais tamén do noso dereito a producir e a construír un futuro mellor», explicou. Un político que estivo sempre á beira de quen máis o precisaba, das mulleres e homes labregas e mariñeiras, das que se viron na obriga de emigrar para sobrevivir, das que loitaban cada día «polo pan e pola liberdade», proclamou Pontón , quen suliñou que «Castelao e o seu legado son claves para entender o nacionalismo de hoxe». E e nese sentido o BNG «comprométese a que este ano que o conmemora non quede en papel mollado, desenvolvendo un programa de eventos e actos para celebrar a súa figura sen deturpacións nin manipulacións», indicou Pontón, tendo en conta que «Galiza precisa máis Castelao que nunca» ante urxencias como as que vive o galego, en mínimos históricos tras quince anos de políticas lingüicidas do PP; ou cando se trata de defenderse ante proxectos neo-colonialistas como Altri. «E precisamos máis Castelao porque temos que seguir defendendo Galiza fronte un centralismo voraz e letal; porque queremos políticas sociais igualitarias, sen exclusións, porque defendemos que o dereito á vivenda se cumpra e o dereito ao traballo sexa unha realidade».