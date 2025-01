El uso de Internet crece un 50% en diez años y situa a la ciudad en segunda posición en Galicia

La Enquisa Estrutural a Fogares revela que en el cuarto trimestre de 2024, el 47,88% de los hogares gallegos llegaba con facilidad o mucha facilidad a fin de mes, el 43,52% con dificultad y el 8,60% restante con mucha dificultad.Con respeto al trimestre anterior, se produce un aumento de 0,10 puntos en el porcentaje de hogares que llega con facilidad o mucha facilidad a fin de mes, un aumento de 1,02 puntos en la de los que llegan con mucha dificultad y una merma de 1,12 puntos en el porcentaje de hogares que llega con dificultad a fin de mes.En la comparativa con el cuarto trimestre del año 2023, el porcentaje de hogares que llega con facilidad o mucha facilidad a fin de mes aumenta 3,92 puntos porcentuales. El porcentaje de hogares que llega con dificultad a fin de mes disminuye 2,58 puntos entre ambos períodos y el porcentaje de hogares que llega con mucha dificultad decrece 1,33 puntos.Siguiendo este estudio, el 21,33% de los hogares gallegos no se permitió ningún extra en los tres últimos meses del año. .El 25,82% de los hogares gallegos cambió sus hábitos de compra comprando marcas blancas, productos en oferta, etc., en el cuarto trimestre de 2024. Esta fue la medida económica más habitual empleada por los hogares para reducir los gastos, aumentar los ingresos o afrontar pagos en este período.Además, el 21,19% de los hogares gallegos disminuyó otros gastos comunes, como ropa y calzado, transporte, gas, electricidad, etc., excepto alimentación, según los datos del IGE.