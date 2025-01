Comeza o Ano Castelao no Museo, con cine, música e visitas guiadas

O Museo de Pontevedra comeza este martes, 7 de xaneiro, as actividades polo Ano Castelao, conmemorando este 2025 o 75 aniversario do seu pasamento.

Deste xeito, a primeira das actividades será unha visita guiada especial ás 18.00 horas ás salas que lle dedica o Museo ao artista e político galeguista, mentres que ás 19.30 horas terá lugar unha sesión de cine e música: a proxección de «Castelao: de chumbo a verba» e a actuación da recoñecida cantante María do Ceo.

A visita guiada percorrerá as dúas salas nas que se exhibe unha parte das máis de 1.800 obras de Castelao que conserva o Museo. Nelas está moi presente a súa faceta de artista, pero tamén as de escritor e político galeguista, imposibles de desligar daquela. A visita terá unha duración de arredor de 60 minutos e, durante este ano, repetirase o primeiro martes de cada mes. É necesaria a inscrición previa, que se pode facer a través dun formulario dispoñible na web.

Ás 19.30 horas terá lugar a proxección e a actuación musical. A música correrá a cargo de María do Ceo, unha das voces que mellor conecta Galicia e Portugal. Nacida na cidade portuguesa de Porto, creceu artisticamente no fado, e a el segue adicando a súa vida. Dende «Cartas de Amor» (1997), o seu primeiro disco, leva realizado centos de concertos e catorce discos que marcan un itinerario emocional con múltiples recoñecementos desde as dúas beiras do Miño.

A continuación proxectarase «Castelao: de chumbo a verba», un documental ficcionado no que se mestura a época actual, os anos centrais da vida de Castelao e imaxes de arquivo para axudar a entender o seu pensamento e a súa dimensión cultural e política. Dirixido polo pontevedrés Miguel López en 2017, cos actores Miguel Pernas, Uxía Blanco e Iago Novoa no elenco, ten unha duración de 60 minutos.

Ao longo do ano, o Museo de Pontevedra vai desenvolver máis accións conmemorativas, xa que custodia a maior parte da súa obra artística, ademais da súa biblioteca persoal e importante documentación sobre unha figura clave para entender o século XX en Galicia desde o punto de vista artístico, literario e político.

A institución provincial lembra que ten dispoñibles a través da web varias opcións para achegarse á obra de Castelao: explorar as obras, visitar as súas salas virtualmente e descargar o libro «Esenciais. Castelao no Museo de Pontevedra», sobre a súa figura e obra.