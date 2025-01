Jorge Cubela sobre la paliza a una anciana: «Rechazamos todo tipo de violencia»

El presunto agresor de una brutal paliza a su madre el pasado jueves en la parroquia de Santa María de Sacos de Cerdedo-Cotobade sigue ingresado en Psiquiatría en el Hospital Provincial de Pontevedra. Asimismo, la mujer, una octogenaria, continúa en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y su situación es estable dentro de la gravedad, ya que ingresó en estado crítico.

El caso está en manos del juzgado de instrucción número 2 de Pontevedra después de que la Guardia Civil le entregase las diligencias.

El alcalde del municipio, Jorge Cubela, mostró su rechazo en las redes sociales a todo tipo de violencia y transmitió su apoyo y cercanía a la víctima, que reside en el lugar de A Vila de Abaixo.

«Como calquera, teño que confesar que todavía sigo en shock co que sucedeu en Vila de Abaixo, porque ademais as nosas familias temos unha relación moi cercana, pero isto non nos ten que facer perder nunca a persectiva e o rexeitamento taxativo e sin paliativos da violencia. Só espero unha pronta recuperación da vítima e que se clarexen os feitos, sempre desde un posicionamento de solidariedade e apoio activo á vítima. Rexeitamos calquera feito violento, apoiamos á vítima e poñémonos á súa total disposición», escribió el regidor de Cerdedo-Cotobade.

Hay que recordar que la mujer ingresó muy grave después de recibir numerosos golpes en su propia casa. Por estos hechos fue detenido su propio hijo por la Guardia Civil, una hora después de que sucediera la paliza.

Tal y como pudo saber FARO, el hombre se encontraba fuera de sí y en el momento de su arresto profería frases relativas a brujas. La mujer presentaba golpes en todo el cuerpo, especialmente preocupantes los del cráneo.