Unos Reyes muy «caninos»

La Navidad ya no es cuestión de humanos. Hace tiempo que perros y gatos forman parte de las familias. Por ello se han ido metiendo en las costumbres y celebraciones de la gente como uno más. Buena cuenta de ello son las compras navideñas destinadas a dar una sorpresa a la mascota de la casa. Así, cada año son más los dueños y familiares que dejan bajo el árbol un regalo para el gato o el perro de la familia. Un presente que está envuelto y que el animal detecta como suyo nada más entrar en la habitación. La misma ilusión, el mismo disfrute y las mismas ganas, dicen que sienten quienes conocen bien a estos «peludos». Es por ello que durante estas fechas las tiendas de productos para mascotas ofrecen productos especializados en la Navidad (comida, ropita...) incrementado sus ventas. Una subida que muestra su repunte en fechas puntuales previas a la Nochebuena y, ahora, a la noche de Reyes (aunque algo menor).

«Claro que la gente pone regalos para sus perros. Y ellos (los perros) los saben. Conocen cuál es el suyo, lo olisquean y lo desenvuelven», explica Moisés García Martínez, propietario de MeuPet y Moisés (calles Joaquín Costa y Echegaray, respectivamente). Lleva más de treinta años en este negocio y desde que empezó en Santiago hasta hoy ha visto como se ha fraguado un cambio social importante. «Antes, en estas fechas se regalaba el animal, sobre todo a los niños. Ahora se hacen los regalos al animal. Esto pasa porque cada vez se humaniza más a las mascotas». Sabe bien lo que dice.

En sus comercios hay todo lo que un amante de los perros y gatos quisiera encontrar. Pero hay dos cosas que se han convertido en una auténtica revolución como regalos navideños. « Han triunfado los turrones de arroz con leche, yogur con arándanos y tarta de zanahoria. Y los paquetes de cena de Navidad», comenta. Productos que cualquier persona se los comería solo con verlos, pero que están adaptados para los cánidos y gatos.

«Tuve Panettone, pero ya no me queda. Y menús para cenar. Me quedan solo algunas botellas de Champ&Pet («Reserva Brutal», reza la etiqueta) y galletitas de jengibre», explica Estívaliz Cortés, desde el mostrador de Hipermascota (Eduardo Pondal). «Los días clave como la víspera de Nochebuena, vendemos casi el doble que un día normal», valora. Ella también nota el cambio de mentalidad hacia el cuidado de los animales, ya no se da el trato «como objeto» de regalo que se le daba antes. «La gente quiere regalar a su mascota porque la quiere y es uno más, pero también vienen personas que quieren tener un detalle con el perro o gato de su hermana o un amigo». Estívaliz explica que hay dos perfiles principales en la compra de los regalos de Navidad: los dueños (principalmente parejas jóvenes sin hijos, según apunta) y amigos y familiares de los dueños. En este caso, el detalle que se tenía antes con los hijos de los demás se traspasa a las mascotas, algo que observan todos los profesionales consultados.

Del otro lado, hay quienes «están hartos» de tener que regalar a una legión de sobrinos. «A nosotros también nos gustaría que el resto comprendiera que nuestros perros son para nosotros como nuestros hijos. Nos haría ilusión que tuvieran un detalle con ellos», comentan Julián y Carolina.

En Pequeñitos y Adorables (San Xosé), Encarna muestra el Panettone que le queda y los turrones. «Tuvimos más pero se han terminado. También se llevan mucho el champán, que es básicamente kéfir (alimento probiótico)», explica. Mientras, no deja de entrar gente en su tienda. «Lo pongo todo de Navidad porque a la gente le gusta llevarse cosas relacionadas con estas fechas, como estos gorritos de Papá Noel para perros y gatos», apunta. Mientras los clientes buscan sus regalos y «premios» para sus mascotas, ella continúa envolviendo los encargos. «Son para perros. A ellos les gusta mucho desenvolverlos», comenta mientras cierra cajas y pone papel y lazos con todo cuidado y detalle.

Algo similar a lo que avisan estos comerciantes apuntan desde Viveros O Piñeiro, donde subrayan que la sensibilidad hacia los animales de compañía, especialmente perros y gatos, ha cambiado «hasta tratarlos como a personas y tener detalles en Navidad con ellos». El responsable del área dedicada a las mascotas valora que las ventas de productos relacionados con ellas ha subido estos días un 5% sobre lo habitual. «Los dueños suelen llevarse como regalo chuches, huesos y juguetes. También buscan cajitas con un variado». Y, una vez más, destaca los regalos hechos «a los animales de otras personas, para quienes su mascota es como su hijo».

Encarna (izq.) muestra la versión para perros del panettone . | FdV

Carricoches, el «must»

Si en el trato hay un cambio de paradigma, en la adquisición de objetos para mascotas también. Así, más allá de las muy diferentes presentaciones de piensos y complementos alimenticios para animales (yogures, snacks secos, barritas, champan, galletas, rosquillas...) hay una nueva tendencia en los complementos para salir a pasear: el carrito. «Lo llevo notando desde hace un año y medio. La gente cada vez lo pide más porque se anima a ver a otros usarlo», afirma Estívaliz de Hipermascota. Dice que ellos lo ofrecen solo bajo pedido, porque es imposible competir con los precios de internet. «Yo me cogeré uno para cuando lleve los gatos al veterinario», asegura.

En la misma línea trabajan Moisés de MeuPet y Encarna de Pequeñitos y Adorables. «Son muy útiles cuando los animales son mayores o tienen algún problema de movilidad», dice ella, que también lo vende solo bajo pedido. Uno de los últimos era doble, como el de los bebés, pero en vertical. Aunque está muy extendido por las calles de grandes capitales, en Pontevedra está en auge, pero aún tímidamente. El perfil del comprador es: mujer mayor con perro pequeño o con problemas para caminar grandes distancias. «Me salva los días de lluvia y así me puede acompañar a todas partes», comenta una clienta joven sobre el carrito que compró a su caniche.

Suscríbete para seguir leyendo