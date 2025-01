«Os Chichisos», custodios de la cultura

Nada hay más importante para un pueblo que la transmisión se su esencia a las nuevas generaciones. Sin ello, se pierde, quedando su cultura sepultada bajo nuevas influencias que, por unas cosas u otras, tienen mayor calado social. Por eso, en la era de las redes sociales, donde la identidad de los pueblos se mezcla hasta diluirse, que haya iniciativas casi románticas como la de la agrupación folklórica «Os Chichisos», conductores del legado gallego a los niños, es un lujo.

«Queremos mostrarles otra forma de diversión en Navidad. Es algo muy emocional porque, aunque su permanencia en el grupo cada vez es menor, estoy convencido de que el poso les queda. Y que, si no lo hacen en la calle, cantaran los cantos de reis en sus casas. Porque es una experiencia que les queda grabada», comenta Xosé Feijóo, responsable de la agrupación.

Lo dice porque hace poco que tuvo una agradable sorpresa por la calle. «Nos vieron dos chicas de unos treinta años y al llegar a mi altura se pusieron a cantar cantos de reis. Ahora trabajan en un despacho de abogados en Madrid, pero formaron parte de los primeros grupos de niños de Os Chichisos».

Así, y aunque él mismo reconoce que ya no tienen tantos niños, después a aprender juntos sabe que la agrupación deja huella. «Llegamos a tener 35 niños, hoy son 15, que también es un número más manejable cuando vamos por la calle. Y lo que noto es que si antes empezaban con 3 o 5 años y salían del grupo con 16. Ahora dejan los cantares con 14 años, cambian sus prioridades», observa Xosé.

La agrupación está inmersa en los ensayos previos al recital que ofrecerá mañana por las calles de Pontevedra para “pedir el aguinaldo”. La Panxoliña de Neda será la cantiga estrella de este año. “Vinde os que as redes botades, no azulado mar de Neda. Vinde os que a xebra segades á baixada da marea. E veñan as panadeiras, co seu pan fresco de trigo, e as que lavan o abrigo e as que cultivan as leiras”. Estas dos estrofas con las que se inicia la esta cantiga recogen la esencia misma de Galicia que, de una forma sencilla y con ritmo, aprenden los niños porque es fácil de seguir y, por tanto, de transmitir.

«Vamos cambiando los cantares entre los de diferentes puntos de Galicia. La de este año es fácil porque no implica grandes esfuerzos vocales para los pequeños. Y es atractiva para ellos porque tiene ritmo. Además, es sorprendente ver como por pequeños que sean, tienen la gran virtud de recordar las letras enseguida», cuenta Xosé.

Grupo ensayando la Panxoliña de Neda, ayer por la tarde. / Rafa Vázquez

La primera pandilla

Los ensayos representan para los chavales mucho más que profundizar en los orígenes, ya que de ellos sale el primer grupo de amigos para muchos. «Pertenecen a distintas parroquias y concellos y aquí se conocen. Mientras nos preparamos también les dejamos tiempo para ellos. Hay una parte muy fuerte de sociabilización, les dejamos jugar para que hagan amistad. Damos una vuelta al repertorio y hacemos un descanso para ellos antes de retomar», comenta Xosé.

La Casa do Pobo de Bértola es el cuartel general de estas reuniones en torno a la música, donde los chavales han preparados sus voces durante cinco sesiones. Mañana cantarán acompañados por la gaita, el tambor y las panderetas.

Su esfuerzo por recuperar el repertorio de cantares tradicionales de estas fechas como: las panxoliñas, la xaneiras, los aninovos y estos cantos de reis, tendrán su recompensa con el aguinaldo que los vecinos les ofrezcan. «El Concello nos ayuda un poco, con eso iremos como todos los años al cine todos juntos el día 6 y merendaremos, es ya nuestra tradición», cuenta Xosé que estarán encantados de recibir los aguinaldos de los vecinos. «Antes se daba lo que había en las casas, como chorizo y chocolate para la merienda. Ahora sobre todo es dinero, pero todo lo que quieran ofrecer a los niños será bienvenido. No tienen intolerancias y todo lo que la gente les de se compartirá».

Los niños iniciarán el repertorio a las 17.30 horas en la Plaza de la Libertad y recorrerán otras como: San Xosé, la calle de la Oliva, la Peregrina, Daniel de la Sota, la Herrería y Curros Enríquez, hasta las 20.00 horas.

