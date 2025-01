Nace en Pontevedra Mauro, el primer bebé gallego del año

Mauro Estévez Álvarez es el nombre del primer bebé nacido en Galicia en el año 2025, un alumbramiento que tuvo lugar a las 00.17 horas del 1 de enero en el Hospital Provincial de Pontevedra. Se trata del hijo de Andrea Estévez Fernández y César Álvarez García, primerizos en esto de ser padres y hoy una de las parejas más felices de la ciudad. Su habitación en el histórico hospital pontevedrés no daba para más esta mañana, ya que además de la familia que aguardaba paciente por conocer a este nuevo miembro, acudieron, como es tradición, los medios de comunicación. En esta ocasión muchos más periodistas de lo habitual, por ese doble acontecimiento de primer bebé del año de Pontevedra, pero también del conjunto de la comunidad autónoma.

Mauro pesa 3,060 kilos y mide 47 centímetros y, en sus primeras horas se ha mostrado muy tranquilo, en la cunita junto a sus padres.

La sonriente pareja, ella de Ponteareas y él de Salvaterra de Miño, es pontevedresa de adopción, en donde reside por trabajo: ella es la arquitecta del Concello de A Lama y él es el director de la oficina del Grupo Isonor en la capital de la provincia. Viven en el barrio de Campolongo. El nombre del pequeño, "muy pontevedrés", fue elegido por ambos para intentar recuperar uno "muy bonito que parece que se está perdiendo, no queríamos de esos nombres modernos", mientras que la cuestión del orden de los apellidos fue echada a suertes, de ahí que lleve primero el de la madre: "Ninguno de los dos tenemos apellidos simbólicos, así que lo sorteamos".

Andrea Estévez está tranquila y relajada, ya que el parto fue muy bueno, algo que se refleja en su rostro. "La ginecóloga vino a verme y su frase fue: Parece que no has dado a luz". "La verdad es que me encuentro súper bien. Ya tuve un parto maravilloso y la verdad es que el parto fue rapidísimo. Entramos a la siete de la tarde por la puerta del hospital y a las 00.17 nació el niño. Soy primeriza y nadie contaba que eso pudiese pasar, porque cuando se dieron cuenta ya no pudieron ni ponerme la epidural. Fue una cosa vista y no vista", celebra. En el traslado de la cama normal al paritorio fue cuando tuvo lugar el cambio de año.

Como es lógico, nunca imaginaron que su hijo fuese a ser el primero en nacer en la ciudad ni en Galicia este 2025. De hecho, en el Hospital Provincial a la siete de la tarde del 31 de diciembre ya había cinco mujeres, contando a Andrea, a la espera de dar a luz. "Ni contábamos con ello, porque el niño era para Reyes. No contábamos pasar las uvas en compañía de la matrona y la ginecóloga, que se han portado estupendamente", reconocen felices.

El padre confiesa que "todo el mérito es de la madre, el niño y todo el equipo del Hospital Provincial", pero puede presumir de haber entrado al paritorio y haber cortado el cordón umbilical.

Mauro es el primer sobrino y nieto de la familia de Andrea, pero ya es el tercer bebé de la de César, en la que hay dos sobrinos previos de cinco y ocho años "que están deseando conocerlo" y que han hecho su primer regalito a su nuevo primo.

Los otros bebés de Galicia

La segunda en nacer en Año Nuevo fue Nora, en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela a las 00:24 horas. Es hija de María y David y llegó al mundo pesando 3,330 kg.

El tercer nacimiento en Galicia del año fue el de Amanda, a las 00:39 horas, hija de Sabrina y Luisar. Su madre dio a luz en el Hospital Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña y el bebé pesó 2,880 kg.

Para el primer vigués del año hubo que esperar algo más. Luis vino al mundo en el Hospital Álvaro Cunqueiro a las 02:11 horas, con un peso de 4,030 kg. "Tenía la intuición", confiesa su madre, Clara, que recibía esta mañana a los medios visiblemente emocionada. "Todas lloramos con el primero", bromeaba la supervisora, a su lado.

Pedro Fernández

Aroa pesó 3,060 kilos, fue el primer nacimiento de 2025 en la provincia de Ourense y también el primer hijo de Raquel Fernández, de 33 años y Alejandro Gayoso de 31. Su madre apenas puso probar la cena de Fin de Año y mucho menos las uvas, pues a las 21.00 horas del día 31 de diciembre comenzaron las contracciones cuando estaba en casa, y a las 01.42 de este 1 de enero de 2025 Aroa ya estaba reclamando atención en brazos de su madre tras un parto “rápido “ y sin complicaciones.

Aroa, primer nacimiento de la provincia de Ourense en 2025, junto a su madre Raquel Fernández / FDV

Para Raquel, su hija nació “en casa”, como quien dice, pues es enfermera de la Unidad de Medicina Interna del Complejo Hospitalario de Ourense. “Estoy agotada pero enorrmemente feliz” reconocía ayer, apenas unas horas después de convertirse en madre. Aroa está sacando músculo para recibir todo un saco de mimos, regalos y atenciones, pues no solo es la primera hija, sino la primera nieta y primera sobrina de la familia, señalaba ayer su orgullosa tía desde el hospital.

Además del primer nacimiento de 2025 en la provincia y primera hija de la pareja, Aroa también es la primera nieta y sobrina de la familia