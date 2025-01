Pontevedra licita de nuevo su mayor contrato, de 256 millones, para la gestión de los residuos

El Concello saca a contratación la nueva empresa que se encargará del servicio de basuras de Pontevedra. Se trata del mayor contrato de la historia de la administración local, por valor de más de 256 millones para los próximos 20 años y sin prórroga. Se publicó ayer en el Boletín oficial de la UE y las empresas dispondrán de 30 días naturales para presentar sus ofertas.

Es la segunda ocasión en la que el Concello saca a concurso el servicio (el pasado quedó desierto) y la idea es «intentar adjudicarlo antes de mediados» de 2025, según las previsiones que expuso el alcalde, Miguel Fernández Lores, tras la Xunta de Goberno en la que se dio el visto bueno a la contratación.

La empresa que resulte adjudicataria ingresará un máximo de 12,8 millones por año. En este importe no se incluyen los residuos no separados, que se tratan en Sogama, ni la limpieza de edificios y colegios. El regidor recordó que los ingresos que percibirá la empresa «están ligados a la gestión que haga de los residuos», de modo que si estos se separan se pagará más, primando el reciclaje y la recuperación.

La legislación marca como objetivo que en 2025 los concellos logren un 55% de separación en el volumen total de basuras que generan. Se trata de un horizonte difícil, e incluso Pontevedra, que cuenta desde hace años con composteros comunitarios, individuales, contenedores para vidrio, cartón etc, está en estos momentos en el 24% Así, el nuevo contrato se plantea corresponsabilizar a la empresa adjudicataria en el cumplimiento de las normativas. «Si por ejemplo consigue llegar al 60% de separación en los domicilios cobrará un canon, y si no se la va a penalizar», afirmó el alcalde, «es una de las razones por las que no se aprobó el anterior contrato, porque las empresas no entendían que hay que cumplir la ley».

Ésta establece nuevos retos para los próximos años: en 2030 habrá que llegar a un 60% de separación y en 2025 al 65” y los contratos «tienen que adaptarse a esa ley, es fundamental avanzar hacia el cumplimiento de las normativas», subrayó Fernández Lores.

No se trata de la única medida aprobada hoy relativa a las basuras, ya que la Xunta de Goberno aprobó la contratación de una asistencia técnica para la implantación de un sistema de información bidireccional sobre la gestión de residuos comerciales de competencia municipal, es decir, aquellos que no son industriales y/o peligrosos.

La asistencia técnica (que sale a licitación por un importe de más de 320.000 euros) se prolongará durante 3 años y busca recoger información sobre qué tipos de residuos se producen fuera de los domicilios (en comercios, restaurantes cafeterías, administraciones, servicios como residencias etc) y cómo se gestionan.

La previsión del Concello es iniciar en 2025 las consultas a los distintos establecimientos para conocer el volumen de residuos que generan, si disponen de un gestor para ellos (por ejemplo hay restaurantes con gestores autorizados para el tratamiento de residuos usados), o si se están reaprovechando.

Se calcula que se realizarán más de 1.000 visitas que pagará la administración local en función de una tarifa establecida en el contrato. A su vez, estos productores recibirán durante la visita información del Concello sobre qué tienen que hacer con los residuos según la legislación vigente, que también establece que la administración local tiene la obligación de conocer estos datos y remitirlos a la Xunta.

Si el pleno aprobó recientemente una ordenanza pionera en materia de residuos totalmente adaptada a las nuevas normativas, también esta asistencia técnica es pionera y busca conocer qué residuos se generan en el Concello y cómo se tratan. En una primera visita se informará a los comercios, restaurantes etc de cómo han de gestionar sus basuras y en una segunda entrevista se comprobarán las acciones de tratamiento y recuperación.

Grandes productores

Esta acción busca incidir y controlar especialmente en los grandes productores, ya que sobre ellos recae gran parte de la responsabilidad del reciclaje y la recuperación. Como ejemplo, el alcalde se refirió a que «un hospital como Domínguez genera más que todas las viviendas de Monte Porreiro» y se busca conocer al detalle el destino de esas basuras, así como sus cantidades a efectos fiscales y para que «no se utilicen indiscriminadamente o se mezclen».

El Concello también ignora datos como las partidas de comida que los supermercados remiten a los comedores sociales o los acuerdos de algunas fruterías con granjas para alimentar a los animales. Tampoco tiene datos sobre recuperación, por ejemplo, de ropa usada y en general, «no hay información», de modo que con esta asistencia técnica se desarrollará un «trabajo complejo», constató el alcalde, para que la administración local conozca al detalle «qué se está haciendo con los residuos para conocer su volumen y cómo se están aprovechando. Y nosotros les informaremos de la normativa aprobada».

