Noche de ‘cotillones’ en un casco antiguo que cada vez tiene menos bares de copas

La ciudad está experimentando un cambio en el modelo de ocio que queda patente en plenas vacaciones de Navidad. La vuelta de muchos pontevedreses a casa, junto al aumento del turismo en la ciudad, llena plazas y bares de día y de noche. Pero mientras la oferta para pernoctar aumenta, la de hostelería disminuye. En los últimos meses son muchos los bares de copas que han cerrado sus puertas para siempre. dejando coja a una ciudad que se ha caracterizaba por ofrecer en poco espacio, una gran variedad de ambientes, como ocurre en la Nochevieja, cuando abundan las fiestas de despedida del año y los ‘cotillones’.

No hace tanto que en Pontevedra se podía bailar a ritmo del rock and roll del ‘Cabaret’, del ska del ‘Ocho y Medio’, de las actuaciones en directo en ‘La Cabaña’ o del indie del ‘Camarú’. La variedad se la llevó en parte la pandemia y en parte la influencia de nuevas corrientes musicales, transmitidas por redes y demandadas por las nuevas generaciones, como el trap. Pero el número de locales sigue a la baja ante imposibilidad de cumplir con la normativa vigente, así como de poder modificar las licencias que no son adecuadas para el uso que se da a los locales. Solo en lo que va de año, la Boa Vila ha perdido grandes figuras del ocio nocturno que bajo una marca u otra, ofrecían diversión en una ciudad con dinero para gastarlo en copas.

El último de ellos, el bastión de los bares de primera hora: el ‘Livingstone’ . Hace solo unas semanas que dijo adiós para siempre. «Nos cierra el Concello, celebremos la última noche», decían sus camareros. Jesús, su dueño, no ha querido dar explicaciones, pero sí ha aclarado que «se trata de una denuncia por parte de la competencia ante el Concello». Lo cierto es que el local no contaba con la licencia adecuada, puesto que ejercía su actividad nocturna con una licencia de restaurante, según confirman fuentes del Concello, las mismas que mantienen que no es intención de la administración local fomentar el aumento de la oferta para el turismo, en detrimento de los pubs. Pero el caso es que hay una correspondencia entre ambos.

En los últimos tiempos se han cerrado ‘Cielo’, ‘Sala Karma’, ‘Gavá’... Y otros corren peligro. Desde el Concello indican que desde 2020 hay cerca de 30 expedientes a locales (muchos de ellos ya lo han resuelto, pero no se concretan cuántos) respecto a su actividad de ocio nocturno. «La mayoría por cuestiones como no cumplir el horario o hacer ruido», sostienen que suelen ser denuncias hechas por los vecinos ante la Policía Local. Una vez formalizadas «el Concello no tiene más remedio que intervenir, se comprueba si lo que se denuncia es correcto y se miran las licencias de actividad. Pero no es intención del Concello cerrarlos, ocurre si no cumplen con la normativa».

Se trata de cuestiones como la accesibilidad, salidas de emergencia y aislamiento, que contempla la ley vigente. Pero también de poseer la licencia que no es adecuada. Las obras de adaptación de los locales son caras y en la zona monumental no siempre es posible llevarlas a cabo. No se están concediendo nuevas licencias para bares de noche, mientras no dejan de aumentar los pisos de uso turístico. El concelleiro de Urbanismo, Alberto Oubiña, señala que para los pisos «es mas fácil cumplir con los requisitos legales, pero no lo fomentamos. Hemos puesto límites a los pisos en las ordenanzas municipales».

‘El Masón’, un edificio con muchos novios sin rumbo

El ‘Livingstone’ tenía su entrada por la Rúa Alta, desde donde se accedía al patio de la casa que un día fue de la familia Pintos Fonseca, la misma que construyó el edificio del Paseo de Colón que hoy alberga el Archivo Histórico Provincial. Y, como aquel, conserva en su fachada y estructura elementos de la logia a la que pertenecía la familia. Por eso, cuando se convirtió en pub, llevó como nombre ‘El Masón’. Prueba de esa historia es la salita de iniciación que corona el inmueble y en cuya parte exterior luce una estrella. Hoy el edificio pertenece a otra familia. Desmantelado el ‘Livingstone’, se habló de hacer un restaurante y un hotel con encanto, pero no consta que haya un proyecto presentado en el Concello. ‘El Pitillo’ se interesó por alquilarlo, «pero nos pedían 3.500 euros al mes», dicen. Vacío arriba, los proyectos dependerán del ‘Fetiche’, en la calle Charino, cuya actividad pende de un hilo.

