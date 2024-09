“Las reservas de la Feira Franca se hacen ya de un año para otro”

A menos de tres días para la Feira Franca, los locales de hostelería de la ciudad ultiman preparativos para una de sus jornadas más frenéticas. El sábado es la jornada principal de esta edición de la Fiesta de Interés Turístico de Galicia, en esta ocasión dedicada a los juglares, y los restaurantes ya están en su mayoría completos para ese día. La apertura oficial de la fiesta es el viernes por la tarde, con el pregón, pero el día grande es el sábado, desde la llegada del vino a las justas medievales. Pero sobre todo, comer, beber y divertirse en pandilla durante todo el día.

Por las calles del casco antiguo pontevedrés, ya engalanadas para la recreación histórica, se montarán más de un centenar de mesas de locales de hostelería. Estos deben seguir una serie de normas, disponibles en la página web oficial del Concello de Pontevedra, para poder disponer los puestos. Por ejemplo, no están permitidas las vajillas ni la cubertería de plástico, la oferta gastronómica deberá ser acorde a la temática y a la ambientación, o el horario de apertura deberá ser de 11.00 de la mañana a 22.00 de la noche.

Raúl Facciola, de la Creperie Cre-Cotte, es un buen conocedor de estas reglas impuestas por el ayuntamiento, y las acata con gusto porque es un férreo defensor de la Feira Franca. Apenas le quedan unas tres mesas libres para este sábado, e indica que las reservas se hacen “de un año para otro. Normalmente esperamos a que confirmen los de siempre y, si sobran sitios, los dejamos para nuevos clientes”.

Por lo general, quien celebra su comida de Feira Franca en la Creperie Cre-Cotte, repite. “Los que estamos en la cocina tenemos un menú estricto, sino no damos abasto. Para mediodía tenemos tres camareros más”, explica Raúl. Eso sí, por la noche “seremos los de siempre”. Algo en lo que coinciden la mayoría de los hosteleros es en que por la noche abrirán con normalidad, pero no ofrecerán menús especiales. Y es que, a medida que avanza la tarde del sábado, no queda ya tanta gente vestida de época o no se encuentra, por así decirlo, en situación de sentarse a cenar en un restaurante.

De este modo, el grueso de la actividad hostelera se concentra al mediodía, con la vista puesta en el cielo a la espera de si la lluvia quiere sumarse o no a la celebración histórica. En el caso del Bárbol, en la misma calle Real, su propietario indica que servirá bebidas por la noche, pero no ofrecerá cenas ese sábado. Ellos contarán con un único grupo a mediodía, “el mismo que viene todos los años, de sesenta personas”.

En PonteTapas se preparan para llenar el local el sábado / Gustavo Santos

Como muchos otros locales, todavía no han podido ponerse con los preparativos y no cuentan con hacerlo hasta el viernes. Con el trabajo que tienen a lo largo de la semana, se les hace imposible ir colocando grandes mesas o bien decorando el lugar. Lo mismo ocurre en PonteTapas, donde no cuentan con hacerlo hasta la misma mañana del sábado: “No tenemos espacio, es un local muy pequeño y no tenemos donde meter las cosas”, indica el encargado. Para el mediodía del sábado ya tienen el local completo, donde montarán unas mesas corridas.

En cambio, Raúl Facciola dice que ya tiene “algunas cosas para ir preparando las mesas” y se adentra en un bajo contiguo a su local, que emplea como almacén. Allí, en cajas de poliespán, guarda la vajilla que previamente ha comprado en la cestería Cestigar, situada en la misma calle en la que tiene él su negocio: al final, todo se queda en el caso antiguo de Pontevedra. Además de las mesas de hostelería, los pontevedreses tuvieron hasta julio para inscribir su puesto para comer durante la Feira Franca en la oficina dispuesta para ello en la calle Alfonso XIII.

