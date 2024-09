Queja de Aempe: “Cambiar el contrato temporal por el fijo discontinuo ha generado problemas”

El número de parados inscritos en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Galicia creció en agosto. En el área de Pontevedra el incremento no ha sido significativo, si bien es destacable que se haya hecho notar en municipios donde precisamente el sector servicios y el turismo constituyen su principal fuente de generación de empleo. Así, en Sanxenxo las listas de demandantes de empleo sumaron 10 personas respecto al mes anterior (hasta los 450), siendo agosto la temporada alta del turismo en este municipio.

“Sin ser la causa determinante, hemos sustituido el contrato temporal por el fijo discontinuo, que generan más problemas que beneficios, también para el propio trabajador; en las empresas es un sistema que ya veníamos utilizando sobre todo en sectores concretos”, como es precisamente la hostelería y el turismo –además de otros como la construcción o las conserveras–, según expone el presidente de la Asociación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa de Pontevedra (Aempe), José María Corujo.

“El paro es cíclico y no correspondía a este mes que ese ciclo fuera bajo”, señala Corujo, para quien al margen de otros problemas del mercado laboral, este cambio de modelo de contrato en particular “está jugando mucho en contra del mercado laboral y no es porque los empresarios se lo piensen más a la hora de contratar, es que incluso el propio trabajador tampoco lo quiere”, añade.

Contrato temporal

“El contrato temporal podía llegar a los dos años, pero ¿cuántos temporales se han convertido en indefinidos en este en este país?”, expone el portavoz de la pequeña empresa de Pontevedra.

José María Corujo subraya en todo caso que “la figura del fijo discontinuo debe existir y siempre ha existido, no es ningún invento de ahora, y tampoco es válida esa temporalidad para todos los sectores, digamos que está vinculada a las materias primas y a los servicios”, explica el portavoz empresarial. “No quiero decir que haya que volver al contrato temporal, el contrato de trabajo per se es indefinido, la empresa que tiene una actividad digamos permanente no busca la entrada y salida de trabajadores continua, eso es absurdo; ahora bien, hay actividades, por ejemplo la construcción, la hostelería, que sí te obliga a la temporalidad”.

La ciudad de Pontevedra se mantuvo en agosto por encima de los 4.000 desempleados, con solo un trabajador más que en julio, cuando en los meses anteriores venía ganando trabajadores en números más significativos.

El área de la capital sumó únicamente 5 desempleados en total. En Galicia el paro creció el pasado mes en 633 personas, hasta un total de 118.678, y la provincia de Pontevedra suma 144, hasta los 45.848 demandantes de empleo.

“Necesitamos inmigrantes, pero cualificados, o que se cualifiquen aquí”

En agosto, en el sector turístico, “ha habido una falta de mano de obra importante, sobre todo cualificada”, apunta el presidente de Aempe, José María Corujo, al analizar el paro. “La mano de obra ahí es importante y ahora estamos hablando de que necesitamos inmigrantes, pero cualificados, y si no lo están, que se puedan cualificar aquí”, demanda este portavoz de los empresarios de Pontevedra. “Es un poco la rueda a la que no le damos cogido nunca el principio y el final, porque si vienen sin papeles, pasan a ser nadie, no puedes contratar, y ellos tampoco pueden hacer nada; entonces, estamos en una bola que hay que parar en algún momento y encontrar la solución”, explica Corujo Seguido. El presidente de Aempe confirma que Pontevedra ha perdido negocios de hostelería últimamente y comenta que “yo este año he visto por aquí a muchos extranjeros trabajando en la hostelería, y me alegro de que sea así, pero lo cierto es que está habiendo un problema de captación de mano de obra muy importante, es necesario tener a gente cualificada”, añade. En concreto, el sector de la hostelería “en esta época es el que contrata a más gente y si no lo hizo seguro que fue porque no pudo”, dice Corujo. Por último, el portavoz de la pequeña y la mediana empresa de Pontevedra critica las trabas burocráticas para emprender y la falta de agilidad de las administraciones para resolver los problemas que tiene los empresarios a la hora de abrir un negocio. Otro hándicap al sector.

Convocan tres jornadas de charlas y talleres sobre ciberseguridad a la hora de emprender

La Asociación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa de Pontevedra (Aempe) colabora con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y la Asociación Pont Up Store para el desarrollo de un programa orientado a la ciberseguridad en el ámbito del emprendimiento. Este programa, que forma parte de la iniciativa INCIBE Emprende, tiene como objetivo principal dotar a las empresas y startups locales de las herramientas necesarias para protegerse en el entorno digital. El programa, coordinado por el Instituto de Emprendimiento Avanzado (IEA), incluirá tres eventos clave que se desarrollarán durante los meses de septiembre y octubre. Estas actividades están diseñadas para proporcionar conocimientos prácticos y soluciones aplicables a las empresas de todos los tamaños, con un enfoque especial en la ciberseguridad como pilar fundamental del crecimiento empresarial. Así, el 10 de septiembre se impartirá la charla “Ciberseguridad: Lo que tu negocio necesita para despegar”, el día 19 se desarrollará el taller “Ciberseguridad en empresas y startups”, de 10 a 14 horas, y el 8 de octubre se celebrará el evento: “Hackeando el futuro: Emprendimiento y tecnología en ciberseguridad”, de 9 a 15 horas. Todas las actividades se realizarán en la sede la Asociación de Empresarios y Profesionales de Pontevedra, de Rúa Michelena, 30.

Suscríbete para seguir leyendo