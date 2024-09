La organización del “John Balan Festival” de cine reclama más espacio para poder crecer

Marín concluyó su segunda edición del “John Balan Festival” de cine, un ciclo que comenzó el pasado año de forma muy modesta pero que ya apuesta por crecer. Pero para ello necesita espacio. Así lo ha apuntado la organización en la gala final del certamen, celebrada el pasado domingo y en la que la actriz Uxía Blanco recibió el premio de honor, “Sombreiro de Ouro”. Por su parte, la marinense Mayka Brañas logró una de las estatuillas por su corto “Quién quiere ser normal”.

Mayka Brañas, al recibir su premio. | // FDV

La organización destacó durante la gala, de la mano de su director Dani Antelo que “temos demostrado xa por segundo ano consecutivo a capacidade para levar o proxecto adiante, no só iso, senón que ademais podemos garantir a asistencia de público; un público que estivo moi entregado e que desde logo interesouse por tódalas actividades propostas, enchendo tódolos espazos”: la terraza de La Cantina del Muelle, la Granja de Briz, la Cultural de Seixo, la Cultural de San Xulián, Hotel Villa de Marín y la Cafetería Royalty”.

Una proyección en la Granja de Briz. | // FDV

Por ello, reclama de nuevo más apoyo por parte de las instituciones locales. Según Dani Antelo “nós fixemos o noso traballo, temos demostrado que podemos construir incluso baixo condicións e recursos moi escasos, pero dende logo este festival demanda máis; demanda unha semana enteira de proxeccións. Temos demasiadas inscricións como para poder encaixar todo nun programa de actividades de tres días, así o transmitimos ó Concello. Quedámonos curtos e por consideración ás mesmas producións, ós mesmos creadores e creadoras precisamos dun espazo máis amplo, máis horas e máis lugares en condicións para poder proxectar. Encaixar todas estas actividades non o podemos facer sen o apoio absoluto das institucións locais. A propia organización conta cos seus recursos, pero o apoio do Concello polo menos, non pode decrecer, sería unha falta de consideración tremenda a todos os que fixemos este esforzo tan grande e sobre todo a aqueles que tiveron a xenerosidade de falar ben da nosa vila e de recoñecer o noso traballo como organización, levando o nome de Marín por todo o mundo”.

La gala fue presentada por el propio director del festival, Dani Antelo y su mujer, Josselyn Linárez, arropados por su equipo de producción, formado por vecinos marinenses “apasionados del cine y estudiantes de Comunicación Audiovisual, la mayoría mujeres y algunas de ellas provenientes de la Universidade de Vigo”, según la organización.

Se puso de manifiesto que el “John Balan Fest” se “consolida como el festival de cine de referencia de Marín, consiguiendo llenar el aforo de la sala de conferencias del Museo Manuel Torres que acogió el acto de entrega de premios”.

Fueron tres jornadas dedicadas a contenidos digitales y obras cinematográficas durante las cuales Marín de Cine-Club Audiovisual logró llenar todos los espacios propuestos para el festival. Como apunta Antelo “hai que destacar que descubrimos novas localizacións onde proxectar cinema como o Parque de Briz, que dende logo ten un grande potencial para poder ser un dos espazos habituais do festival. Pero tamén foron empregados outros lugares como a Cultural de San Xulián que colabora co clube desde o pasado ano. Parécenos un lugar fantástico para continuar a albergar actividades do noso festival”.