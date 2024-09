Los ultramarinos se reinventan

A la vida de una ciudad se le puede tomar el pulso, en buena medida, por su movimiento comercial. En el caso de Pontevedra está claro que el panorama ha cambiado en los últimos años y que quien ha cogido las riendas de la economía local ha sido el negocio hostelero más que el de otro tipo.

No es una deducción, sino que lo afirma el propio Diego Lores, tercera generación de tenderos del ultramarinos que lleva su nombre (y el de su padre y el de su abuelo). Abierta en la calle Real desde 1933, esta tienda de alimentación debe su actividad “en un 90% a la hostelería. Si no fuera porque tengo a mis clientes de la hostelería, no seguiríamos aquí”, dice rotundo.

Y es que, a pesar de que el negocio familiar continúa en activo, “es muy difícil”. Lores no solamente trabaja en su local durante el horario comercial: también hace horas de almacén, facturas y albaranes, organiza encargos... haciendo cálculos, lo que resta son muchas horas y alguna que otra preocupación siempre en la cabeza. Aun así, conoce a todo el mundo, en su tienda no dejan de entrar y de salir clientes y, en resumidas cuentas, hace barrio.

La tienda de alimentación Galaxy Gastro Market,en la Travesa das Ánimas, también vende algunos productos elaborados al momento como empanadillas o bocadillos. Su propietaria, una venezolana que elabora comidas de su tierra y vende algunos productos de importación, indica que quería ofrecer algo distinto y por eso aprovechó para poner un par de mesitas en el local.

Sobre cómo es ponerse a vender productos venezolanos en pleno casco histórico pontevedrés, comenta que la acogida, hace cuatro años, fue excepcional. A la pregunta de qué es lo más popular, Josefina Argüello responde que sin duda, las empanadillas de “pabellón venezolano”, un relleno típico que ha conquistado a paladares de lo más exigentes.

María Pilar Bouzas ha cogido el testigo de la tienda Delicatessen Mímate. / Gustavo Santos

A la moda de poner unas mesitas para degustación en su local se sumó María Pilar Bouzas, la nueva propietaria de la tienda Mímate, en la calle Real. La anterior dueña le hizo “una auténtica masterclass de cómo trabajar ciertos productos de delicatessen” y desde el miércoles de la semana pasada han recibido clientes a puñados. Se encuentra a unos pocos pasos de la Praza do Teucro, en pleno casco antiguo de Pontevedra, y es un punto neurálgico para visitantes y también para locales.

María Pilar se muestra contentísima en su tienda de alimentación. Ella tenía claro que su concepto al abrir su propio negocio iría más allá de una tienda de alimentación: quería darle una vuelta: “Al principio pensaba en hacer algo de hostelería, y entonces me enamoré de este local”. Ahora, ha cogido el testigo de una tienda que ya existía y cuyo concepto ha querido reinterpretar, incluso manteniendo su nombre original.

Por eso, explica señalando al fondo del local, “estamos preparando un espacio para hacer degustaicones en el interior, para el invierno”. Y es que, además de productos de marca gourmet que abarcan desde licores o cafés de especialidad hasta dulces de importación o quesos y embutidos de la tierra, quieren ser un referente para “la gente de aquí. Nos interesan los clientes fijos que tenía la anteiror propietaria, que los sabía cuidar muy bien”. De hecho, comenta que el baremo de cliente de fuera y de la ciudad “está 50, 50. Hay bastante variedad”.

