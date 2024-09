A Lama declara tres días de luto por el fallecimiento de su exalcalde Jorge Canda

En la madrugada del domingo falleció en A Lama el que fue su alcalde entre 1995 y 2023, Jorge Canda. El actual regidor, David Carrera, ha decretado tres días de luto oficial y la colocación de banderas a media asta con crespones negros en el Concello. La noticia del fallecimiento de Canda Martínez fue recibida con gran pesar por el vecindario de A Lama, indicó Carrera, que une su dolor al de la familia del ex mandatario lamense.

La muerte se produjo sobre las cuatro de la madrugada del domingo como consecuencia “de una larga dolencia que Jorge Canda fue sobrellevando con gran dignidad durante los últimos tiempos”.

Funeral

Los restos mortales se velan el Tanatorio San Mauro de Pontevedra, con el fin de que aquellas personas que lo deseen puedan darle el último adiós y mostrar sus condolencias a la familia. El funeral se celebrará hoy, a las 19.00 horas, en la iglesia parroquial de San Salvador de A Lama y posteriormente tendrá lugar la incineración en la intimidad familiar.

Jorge Canda Martínez comenzó su militancia política en el año 1986 en el CDS de Adolfo Suárez y fue candidato a la Alcaldía de A Lama por este partido en 1987. Posterioremente, se pasó al PSdeG-PSOE como independiente, y en las elecciones municipales de 1991 se quedó a trece votos de lograr la Alcaldía, que consiguió en las de 1995 encabezando la lista socialista como independiente, y llegando al gobierno mediante un pacto con una fuerza independiente de Gregorio Justo, que le permitió substituir a Manuel Rial González al frente del Concello.

En las elecciones municipales de 1999 encabezó de nuevo la candidatura del PSdeG-PSOE y alcanzó la mayoría absoluta, con el que continuó como alcalde. Posteriormente, por desavenencias con la dirección de esta formación política, Jorge Canda y todo su equipo de gobierno se pasaron al grupo mixto y, en 2002, formalizaron su ingreso en el PPdeG.

En las municipales de 2003 encabezó la lista del PPdeG, con la que fue reelegido por mayoría absoluta. Volvió a ser elegido con mayoría absoluta en las sucesivas elecciones, incluyendo las de 2019. Fue también diputado en la Diputación Provincial de Pontevedra en el periodo 2015-2017. En los comicios del 2023 se integró la lista liderada por David Carrera Cal, el actual alcalde.

“Con Canda, o concello logra o seu maior esplendor”

“Con Jorge Canda ao fronte da Alcaldía, o concello da Lama logra o seu maior esplendor, sendo responsable da mellora de todo tipo de infraestruturas viarias e de comunicación coa capital da provincia, a construción do campo de fútbol de herba artificial, o Centro Multiusos, as melloras sucesivas no centro escolar e de saúde, a creación do polígono industrial de Racelo, a modernización da Casa Consistorial e, dentro das últimas xestións realizadas antes de deixar a Alcaldía, está a ampliación e mellora da estrada de Antas a Portela da Cruz”, expone el actual alcalde, David Carrera. Precisamente la mejora de la carretera de Antas a Portela da Cruz inicia ahora su tercera y última fase. Bajo el mandato de Canda –añade Carrera– se impulsó la celebración de fiestas gastronómicas como las del Codillo da Lama, la Semana Cultural, la colaboración con entidades vecinales y culturales para desarrollar todo tipo de actividades relacionadas con la Festas das Ermidas, O Pelete, la puesta en marcha de servicios de abastecimiento de aguas municipales, o centros socioculturales como los de O Peso, entre otras. David Carrera Cal, actual regidor, fue teniente de alcalde de A Lama con Jorge Canda, a quien posteriormente sustituyó al lograr 7 de los 11 concejales de la corporación municipal en las últimas elecciones de 2023.