Medio siglo de pasión por la música (y talento)

En 1974, cuando Aladino Barros inauguró Alba Solomúsica, ya era todo un referente en la música gallega. No lo había tenido precisamente fácil: nació en Carballás, en Cerdedo, y no conoció a su padre, emigrado en Venezuela, hasta los 9 años. En casa no abundaban los recursos, pero con pocos años heredó la concertina de su padrino, que tenía que trampear periódicamente para hacerla sonar, y ensayaba durante horas.

“Puedo hacer cualquier cosa si la veo hacer una vez, salvo cocinar, pero se enseguida sé si la comida está bien o mal y los ingredientes, tengo olfato de perro”, reflexiona. Y sus actos durante su intensa vida lo corroboran: a punto de cumplir 11 años veía una vez a la semana a Pontevedra a clases con Segunda Freijeiro, esposa del afamado Pepe Poceiro, donde un grupo de músicos que buscaban instrumentistas para el conjunto Gales de España se fijó en el talento del niño, que por aquel entonces tenía que tocar sentado porque no podía con el acordeón.

En aquellos momentos solo podía cursarse en la Boa Vila hasta quinto de Piano, que aprobó siempre con las mejores notas. Fue en esa época que se hizo con su primer teclado, le costó 87.000 pesetas y lo estrenó en una fiesta en Ardán, y para cuando completó el servicio militar lo llamaron Los Rivers.

Ensayaban en Marín, pero Aladino Barros no estaba satisfecho con el trabajo del grupo. Por contrato, exigió que tendrían que practicar al menos tres veces por semana y estableció multas para los que se retrasasen. Como resultado, todos los músicos acabaron abandonando, así que buscó por las orquestas jóvenes instrumentistas que sí cumpliesen con sus altas exigencias.

Le cambió el nombre al de Show Gales de España y volvió a demostrar su carácter pionero al acudir a unos estudios de Madrid para hacer postales y afiches que repartía a las comisiones de fiestas. Su conjunto fue el primero que incluyó órganos electrónicos en Galicia y trabajó por todos los concellos, a los que levaba equipos, luces, proyectores y escenarios cubiertos, auténticas novedades en las verbenas de la época.

Era también severo con las exigencias: los músicos cambiaban de uniformes (siempre impolutos) en cada pase y se enorgullecía de contar con el mejor equipo de sonido. “Nos movíamos en una roulotte, un Mercedes y otro turismo de apoyo”, recuerda, y repetía una y otra vez a los instrumentistas que “ante el público hay que ser serio”, de modo que había una multa, por ejemplo, por una camisa mal planchada.

“Desayunaba y me iba a buscar trabajo durante toda la semana”, recorriendo las aldeas en busca de contratos. “Dábamos conciertos por todos lados, y les decía que en una aldea hay que actuar igual de bien que en una gran ciudad”. Fue una época en la que “gané mucho dinero”, reconoce el que hoy es el mayor terrateniente de Galicia, con más de 5.000 hectáreas de parcelas rústicas.

Con los ahorros de estos años dedicados a la música, en la Navidad de 1974 puso en marcha Alba Solomúsica en la calle San Antoniño. “Solo había otra parecida en Vigo, y sus propietarios decían que esta era una tienducha”, una opinión que tuvieron que tragarse cuando al poco tiempo se hizo con otros dos locales y solo unos meses después se hizo con el traspaso de otro negocio, de 180 metros cuadrados.

Llegó a tener diez locales: en la calle Altamira 7 y 9, en San Antoniño (19, 16, 38 y 81), en Casimiro Gómez 21, donde restauraba pianos, en Cobián Areal 10 y en la Avenida de Montecelo. En el año 1998 compró en Gonzalo Gallas 1 su actual tienda, de más de 600 metros cuadrados, que era propiedad de los antiguos almacenes Simeón.

Un tiempo dejó Alba Solomúsica en manos de los empleados. Tenía 17 trabajadores pero no funcionaba. “Cada vez venían menos” clientes, lamenta, de modo que “decidí venirme para aquí, y comprobé que no había ni instrumentos ni dinero”. La plantilla se redujo a 4 profesionales y hoy en la tienda trabajan 2.

Tras volver a ponerse al frente de Alba, en pocos meses la reflotó “y hoy es el comercio musical con más stock del país, por ejemplo más de 1.000 guitarras, más de 130 pianos mecánicos y por encima de los 200 electrónicos”.

Ha vendido más de 5.000 pianos y sus clientes dan fe de que se desvive por aconsejar tanto al que compra una cuerda de guitarra como al que busca un costoso instrumento de la compañía Feurich.

“Tenemos un poco de todo”, explica, “es raro que si un cliente quiere algo no lo encuentre o se lo consiga, ya sea un instrumento o una pieza”, de ahí que reciba a músicos y estudiantes “de media Europa”.

Enamorado de la música e instrumentista profesional, Alba es una de sus grandes pasiones, pero ni de lejos la única. Mucho menos la única de sus habilidades. Baste un ejemplo: con 14 años hizo una chabola de piedra para criar conejos. “Tenía unos 300 o 400, pero no quería matarlos”, recuerda antes de sonreír al contar que “venían contratistas a Carballás y decían que yo había trabajado mejor la piedra en esa chabola que muchos canteros profesionales, y a mi nadie me había enseñado”.

De hecho, él mismo arregló el local de Alba Solomúsica, y aprendió solo a afinar las guitarras.

Amante de los animales, tardó más de 30 años en juntar las parcelas para completar El Paraje del Marqués, la finca más grande de Galicia con 1.202 hectáreas, ubicada en Vilalba. En ella criaba vacas, y a pesar de que las cuidaban 10 trabajadores, en el arranque de este siglo “tenía menos de 200 terneras, que no pasaban los controles de Sanidad y a veces me desaparecían terneros. Un día me enfadé y los eché a todos. Entonces me pregunté: ¿No sabré ponerla a funcionar? Nunca había montado en un tractor, y lo que hice fue vender parte de la maquinaria y empezar a sembrar”.

Trabajó a destajo y él mismo hizo el cierre de la finca, de más de 51 kilómetros. Al tiempo, implantó nuevos sistemas de cuidado de la cabaña. A los trabajadores ahora “les prohibía usar palos” y con un silbato que aún conserva “llamaba a los animales y ellos veían”. Para cuando le alquiló la finca a la cooperativa Coren, contaba con más de 1.000 cabezas de ganado. Olfato de sabueso, como dice.

Las cuatro M de un triunfador en los negocios

Desde hace más de 40 años Aladino Barros compra fincas rústicas, hasta sumar actualmente más de 8.000 hectáreas en Galicia y Asturias. Todo un triunfador en los negocios (otro ejemplo: montó un asador y en 31 días había vendido la carne de 28 terneras de 140 kilos) señala que la clave del éxito “son cuatro M”. La primera, “M de moneda, sin ella no vas a ninguna parte”. La segunda eme hace referencia al método, “a saber que vas a hacer con el dinero”. La tercera es “maquinas para moverte y la cuarta y más difícil es la M de mano de obra; el tema humano, que es muy complejo, siempre digo que hay personas que en un negocio nunca son pagadas lo suficiente y otras que gratis salen caras”. A esa regla mnemotécnica el músico, gestor y terrateniente añade otros factores, a la cabeza “conocer al público, apreciarlo de modo honrado y tener un sincero e interés por él, da lo mismo si viene por una púa o por un piano”. Con todo, no alude a la que según todo su entorno es, con el talento, la gran clave de su éxito: toda su vida Aladino Barros ha sido un trabajador incansable. Si se le pregunta, reconoce que desde aquella infancia en su aldea natal “solo he tenido 35 días de vacaciones”, una quincena en Sarria y 20 jornadas cuando acudió a la boda de uno de sus hijos en Santo Domingo. Nada más, ni un festivo, así que tampoco tiene miedo a la dentera de los rivales: “¿Qué envidia me van a tener?” se pregunta, “si yo lo único que he hecho en vida es trabajar”.