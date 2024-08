En la comarca hay 3.750 piscinas públicas y privadas, casi la mitad de ellas en Pontevedra y Sanxenxo

En plena prealerta por escasez de agua en el Lérez, una “medida de precaución” adoptada esta semana por Augas de Galicia ante la caída del caudal del río, incluye entre sus medidas la recomendación de no utilizar el agua municipal para el llenado de las piscinas. Aunque no todos los concellos de la comarca están implicados en el estado de prealerta ya que no se abastecen del Lérez, sí influye en el abastecimiento de la mayor parte de ellos, en especial Pontevedra, Marín, Sanxenxo y Poio.

Y esa recomendación de no llenar las piscinas afectaría en conjunto a 3.753 piscinas en la comarca, tanto públicas como privadas, que tiene catalogadas el catastro en catorce municipios, si bien los de Pontevedra (884) y Sanxenxo (748) concentran entre los dos casi la mitad de todas. En tercer lugar aparece Poio, con 654, por delante de las 270 de Marín, las 261 de Vilaboa y las 257 de Ponte Caldelas. El listado se completa con Cerdedo-Cotobade (201), Caldas (173), Moraña (113), Barro (95), Portas (89), Cuntis (58), A Lama (50) y Campo Lameiro (21). De todas, poco más de un centenar son cubiertas, en su mayoría públicas.

Además de viviendas, naves y otras edificaciones, el catastro ha incorporado las piscinas a su padrón fiscal, con listados anuales desde 2022. En estos dos años el número de estas instalaciones ha crecido un 10% en la comarca. El municipio de Pontevedra pasó de 807 a las 884 actuales.

Por su parte, la Consellería de Sanidade, a través de su Dirección Territorial en Pontevedra, realiza este verano inspecciones en las piscinas de uso colectivo de toda la provincia para garantizar su calidad sanitaria. En la provincia de Pontevedra se supervisan 366 piscinas, de las cuales 84 son de uso continuo y 282 de temporada, un número que podría aumentar si se reciben nuevas declaraciones de inicio de actividad de piscinas.

El personal farmacéutico inspector de Saúde Pública de la Dirección Territorial verifica que los titulares de las instalaciones cumplan con la normativa sanitaria vigente, garantizando la calidad del agua de baño en sus instalaciones.

Los responsables de las piscinas de uso colectivo deben asegurar que el agua está libre de organismos patógenos y sustancias en concentraciones que puedan suponer un riesgo para la salud humana, cumpliendo con los requisitos de la legislación vigente. Esto se garantiza mediante controles rutinarios diarios, que incluyen la medición del nivel de desinfectante residual, el pH y la transparencia, así como controles mensuales que evalúan parámetros microbiológicos y físico-químicos. Además, los productos biocidas utilizados en el tratamiento del agua deben estar registrados ante el Ministerio de Sanidad.

El personal socorrista, cuando sea necesario, debe estar presente en las instalaciones durante el horario de apertura al público, garantizando una vigilancia eficaz. Asimismo, las instalaciones deben contar con los elementos de seguridad necesarios para prevenir o minimizar el riesgo de ahogamiento.

