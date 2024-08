Lola Villalustre, la “chica del cable” de Sanxenxo

Lola Villalustre Fernández tiene 89 años y ha sido una “chica del cable”. Aunque ella no empezó a trabajar en Madrid justo antes del crack del 29 ni tampoco formó parte del elenco de la serie producida por Netflix, Lola se ha ganado muy fácilmente el cariño de Sanxenxo. Por su oficio, sí, que ejerció durante más de veinte años en la centralita de telefónica de su propio domicilio, pero también por su carácter afable y risueño. Y por este cariño y por la sonrisa que nunca se le desdibuja, a Lola por fin se le ha concedido la Cebola de Ouro de 2024, junto al humorista y tiktoker Xurxo Carreño. El próximo 4 de septiembre será el acto de entrega.

Si se celebra la concesión de este premio con un “por fin” es porque hasta ahora los vecinos y vecinas de Sanxenxo preguntaban año tras año a su hija Loló “¿cómo no le dan ya la Cebola de Ouro a tu madre?”. Este año tocó. Y tocó por sorpresa, “de un día para otro” expresa su hija Loló. Por primera vez las candidaturas para el premio eran propuestas por voto popular y rápidamente el nombre de Lola fue abrazado “por unanimidad”. “Estamos muy contentos y muy agradecidos, aunque los que más lo vayamos a disfrutar somos nosotros, los hijos, nietos y nietas”, celebra Loló.

Conexión con el exterior

La centralita ubicada en Rúa Progreso, en pleno centro de Sanxenxo, fue la principal conexión durante los años 60 y 70 de los vecinos y visitantes con el exterior. La madre de Lola es quien le da el principio a esta historia al iniciar ella el trabajo de telefonía, sin conocerse exactamente cómo ni cuándo consigue la centralita. Al poco tiempo Lola toma su relevo. “Eran 365 días al durante 24 horas, por si te ponías malo, llamabas aquí para que avisaran al médico”, explica Loló. Claro está que las limitaciones tecnológicas reducían la presencia del teléfono a hoteles, médicos y centralitas como esta, y las operadoras eran las encargadas de conectar de manera manual las llamadas para poner en contacto a los interlocutores.

Según puede recordar Loló, tenía cinco chicas contratadas que le ayudaban y como había mucha gente que estaba trabajando fuera, “mi madre le decía a una de las chicas “tienes que avisar a fulanita que a las cinco le llama a su marido que está embarcado”, y esa chica tenía que ir a la casa, que podía estar aquí en Sanxenxo, en Dorrón, en Areas… y sin coche. Y a las cinco, la mujer o el marido estaba aquí ya. O al revés, ellas decían, “para llamar a mi marido para tal hora”. Después había que hacer los recibos, porque las llamadas se cobraban en las casas”.

Su positividad y su carácter tan “festeiro” no solo le llevó a hacer amistades por la parroquia de Padriñán, Portonovo, Vilalonga y alrededores, sino que a veces también la retrasaba en su trabajo. Cuando Lola debía avisar a alguien de alguna llamada pendiente en ocasiones “tardaba más de una hora en llegar a casa, porque se quedaba a merendar allí con ellos, porque la querían muchísimo”. Como dice el marido de su hija, Lola es esa clase persona “que te la puedes llevar a cualquier lado”. En otros casos, ficción y realidad se mezclan y, pues así ocurre en la serie producida por Netflix, algunos vecinos se imaginan “la cantidad de cosas que sabrá tu madre y que no sepamos los demás” por supuestamente estar escuchando alguna que otra conversación comprometida. Aunque Lola no recuerda nada relacionado, porque, por lo menos “ella jamás nos contó nada”.

Con el paso de los años, el tiempo trae consigo el avance de lo nuevo y la obsolescencia de lo viejo. Ya cuando una de las centralitas se dejó de utilizar, a Lola le propusieron ir a trabajar a Pontevedra, porque allí estaba centralizado todo. “Pero claro, nosotros somos tres hermanos que nacimos en cuatro años y mi madre no podía dejarnos para irse a trabajar a Pontevedra, porque mi padre estaba embarcado”. Así, Lola tuvo que sacar adelante casi sola a sus tres hijos casi sola, pues su marido, marinero, pasaba largas temporadas fuera de casa. “Ella decía que había que pensar en el futuro”, recuerda Loló.

