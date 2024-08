“Busco dar a otros la oportunidad de pinchar música que yo habría querido”

El pontevedrés Aner Costa es músico y sobre todo es un amante de organiza eventos que combinen distintas áreas artísticas. Este dj no solo ha deleitado a todos con su talento para la mesa de mezclas en locales como The Groove House, sino que, con ayuda de Juan García, el alma mater de O Sanatorio, ha creado una serie de sesiones efímeras donde los artistas intercambian y experimentan.

Se trata de eventos gratuitos y abiertos a todos los públicos, y Aner adelanta en primicia a este periódico que pronto habrá una nueva cita en una localización de lo más apetecible por la ciudad. Sea como sea, hay que estar atentos a su perfil de instagram (guesthouse.gh).

–¿En qué consiste el proyecto Guest House?

–Es una comunidad o networking de gente a quien le gusta la electrónica y el arte de todo tipo: pintura, escultura, performance, visuales... Hicimos la primera presentación efímera en Plaza de Galicia y tenemos pensado hacer varias en lugares poco aprovechados de la ciudad. Se llama Guest House por eso, porque vas a pasar el día con gente de tu rollo, vas a poder expresarte pintando, haciendo alguna exposición o lo que sea y vas a hacer portfolio para cuando después quieras pinchar en otros sitios... Busco dar a otros la oportunidad de pinchar y mezclar música, como habría querido tener yo en su momento.

–La Plaza de Galicia se ha convertido en un lugar más de tránsito que de estar allí.

–Sí, siempre está vacía y es de paso para ir a la Peregrina o a la Alameda. O Sanatorio estaba al lado, así podíamos mover las cosas de forma fácil y tenemos pensado hacer la siguiente en unas dornas tradicionales en el río, al lado del puente de O Burgo.

–¿Y puede ir cualquier persona a estos eventos?

–Puede ir cualquiera. De hecho, fue muy bonito ver cómo a la Plaza de Galicia se acercaba gente que se paraba diez minutos o incluso nos preguntaba qué estábamos haciendo.

–¿Siempre ha organizado eventos o es la primera vez?

–Empecé a organizar cosas más pequeñas hace unos años, combinando varios tipos de música, pinchadas... los hacíamos en una casa de A Chamusca, cerca del Liceo mutante y después pasé a meterme bastante en la música electrónica, pero no en la típica de rave, sino en algo más melódico y de ambiente, bailable de noche y de día. Entonces me surgió la idea de crear un networking de gente que pincha pero no tiene espacios para hacerlo. Yo presenté el primer efímero, pero en la siguiente van a pinchar dos colegas y yo me limito a organizar.

–¿La idea es llegar a hacer un evento más grande?

–Sí, la idea es empezar en Pontevedra, pero después expandirnos por Vigo, Coruña... y si puede ser , también por otras partes de España, como una gota de aceite. Queremos organizar un festival grande.

