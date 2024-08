Las viviendas turísticas suman 2.400 plazas en la ciudad y acaparan ya el 60% de la capacidad total

El fenómeno de las viviendas de uso turístico (VUT) se ha convertido en los últimos años en la modalidad de alojamiento de más crecimiento en las Rías Baixas. Mientras apenas se abren hoteles y pensiones y los albergues y hostels aún tienen cierto margen de crecimiento, convertir un piso residencial en un inmueble para turistas es ya lo más habitual en el sector. Así se pone de manifiesto en el último balance de la Xunta sobre los alojamientos turísticos en la ciudad de Pontevedra.

Esta estadística, correspondiente a este mismo mes de agosto, señala que en el municipio existen 4.200 plazas turísticas totales, una cifra que incluye desde hoteles hasta otras modalidades. Y de ellas, 2.375 corresponden a las VUT. De este modo, ya seis de cada diez plazas de toda al ciudad corresponden a las viviendas de uso turístico.

Son 470 inmuebles de este tipo, que ofrecen esas casi 2.400 plazas, un 30% más que hace justo un año, en agosto de 2023, cuando se contabilizaban poco más de 2.100. Se trata, además, de los establecimientos regulados e inscritos en los registros oficiales de la Xunta, sin incluir aquellos posibles negocios que puedan funcionar de forma “sumergida”.

Frente a las 2.400 plazas en VUT, la veintena de hoteles del municipio suman poco más de mil plazas, mientras que otras modalidades reúnen las 700 restantes, hasta completar la oferta oficial total de casi 4.200. Hoy mismo, el gobierno local tiene previsto aprobar la licencia para abrir cuatro apartamentos turísticos en la calle Hermanos Nodales, número 18. Se trata de una parcela de 56 metros cuadrados, con 288 construidos en altura, en la que se proyectan cuatro apartamentos que tendrán en la primera, segunda y tercer planta 31,3 metros cuadrados de estancia, mientras que el de la cuarta planta será de 25 metros más una terraza de cuatro metros cuadrados. Además, constará de almacén y local de 12 metros cuadrados en el bajo.

El bum de las VUT es especialmente notable en Sanxenxo, con más de 15.000 espacios de este tipo, la mitad de la oferta total del municipio, que ronda las 31.000 plazas. Tanto en Pontevedra como en Sanxenxo, así como en el resto de las Rías Baixas, su proliferación arroja incertidumbre y escasa oferta en el alquiler convencional, si bien el sector de estas viviendas niega ser la causa del problema de vivienda, “que va mucho más allá”.

Ante este panorama, el Concello de Pontevedra aprobó a principios de año en pleno una moción del grupo socialista en relación a la regulación de las viviendas de uso turístico. El portavoz socialista, Iván Puentes, destacó que el acceso a la vivienda es “desde hace tiempo uno de los grandes problemas de los vecinos de Pontevedra”. El texto aprobado implica la elaboración de una ordenanza municipal de VUT que regule y limite dentro de las posibilidades que ofrecen el actual PXOM y Peprica. También se insta a la realización, en colaboración con la Xunta de Galicia, una labor de detección de las viviendas teóricamente residenciales que, “de modo irregular” se están comercializando como viviendas de uso turístico, ya que no están inscritas en el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas de Galicia.

El presidente del Clúster de Turismo, Cesáreo Pardal, ha abogado por una nueva regulación de este tipo de viviendas, dado que la vigente es de 2017 y está “obsoleta”. “Hay que adaptarla a la actividad empresarial”, resume.

“Existe un limbo jurídico al que se ha sumado mucha gente para hacer negocio”, lamenta. En esta línea, hace referencia a datos que maneja el Clúster y que indican que 11 propietarios poseen 2.500 VUT. “Eso es funcionar como una empresa”, insiste.

Con todo, matiza que el Clúster no tiene “ningún problema” con el pequeño propietario que destina su segunda vivienda o una heredada a este tipo de alquileres, “pero tener 7,8 o 10... eso es competencia desleal”. “Tienes que tributar porque funcionas como una empresa”, señala.

Dulcinea Aguín, de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) niega de forma contundente que este tipo de establecimientos sean la causa principal de los problemas de vivienda y habla de “culpabilización”. “No se pueden poner soluciones encima de la mesa sin un diagnóstico. No representamos ni el 2% del parque inmobiliario de Galicia, así que no podemos asumir que seamos el problema”, afirma. Para Aguín, el problema de la vivienda es “estructural, no coyuntural” y para solucionarlo “hay que hablar de muchas más cosas”.

Defiende además la utilidad y complementariedad de este tipo de establecimientos, que atraen el turismo a zonas y ayuntamientos que están fuera del circuito hotelero. “El 93% de los ayuntamientos cuentan con VUTs donde te puedes alojar y eso antes de la pandemia era impensable”, señala. “Somos alojamientos complementarios, no excluyentes. Tampoco tenemos subvenciones ni participamos en planes como el bono turístico, por ejemplo”, matiza Aguín.

Sin planes para aplicar tasas o prohibiciones

Los municipios de la ría de Pontevedra con mayor afluencia de visitantes cada verano no se plantean limitar o prohibir las viviendas de uso turístico ni instaurar una tasa turística. Sanxenxo descarta aplicar esta tasa turística porque considera que “hay muy pocos concellos de España en la que se haya implementado y donde se hizo no tuvo los resultados esperados”. Sí valora regular las viviendas de uso turístico que hay en el municipio, aunque sin limitarlas o prohibirlas. Desde el Concello se asegura que, pese al elevado número de establecimientos de este tipo que existen en Sanxenxo, no son un problema porque en su mayoría son viviendas para dos o tres meses de verano, no para todo el año. Señalan, además, que el modelo típico es vivienda unifamiliar aislada, no en bloques de edificios, y que en los casos en los que son pisos, se trata de VUT en edificios de segundas residencias.

El Concello endurecerá la normativa en el casco histórico

El Concello de Pontevedra asegura que no ha detectado ningún problema respecto al incremento de las VUT en el centro histórico, pero quiere prevenir que eso ocurra. Por ello, hace unas semanas anunció que se equipararán los requisitos de apertura en el casco histórico a los del resto de la ciudad, ya que hasta el momento han sido “más laxos”. De este modo, solo se autorizarán este tipo de viviendas en los bajos de los edificios, primeros pisos o edificios completos. A 1 de junio de este año figuraban como registradas en el ámbito del conjunto histórico de Pontevedra 90 viviendas de este tipo, “un 6,15% del total de viviendas existentes, que son 1.462”. “Constan también 20 edificios completos destinados a uso hotelero en el casco histórico”, según datos del concelleiro de Urbanismo. También a esa fecha constaba en el Concello de Pontevedra once comunicaciones previas de apertura. Asimismo, las peticiones relativas a viviendas de uso turístico en la zona monumental son las que más abundan en la oficina municipal. Todos estos datos han llevado al gobierno local a realizar una interpretación del artículo 65 del Plan Especial de Protección y Reforma Interior y Conservación Artística (Peprica) “para prevenir y evitar males mayores en el futuro”. En este sentido, son tres las cuestiones que hay que clarificar, en opinión del Concello. La primera de ellas es que será necesaria licencia municipal para las viviendas de uso turístico bajo regulación autonómica, “ya que hay sentencias que nos dan la razón, porque es un uso terciario de alojamiento temporal”.

Suscríbete para seguir leyendo