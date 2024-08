Sanxenxo apuesta por facilitar empleo en el municipio a los 70 inmigrantes que acogerá

Con la acogida de las 70 personas inmigrantes a Sanxenxo en el horizonte, el alcalde, Telmo Martín, ha defendido su inserción laboral en la sociedad local o gallega durante su estancia en las Rías Baixas. “En otra ocasión me llamaron varios empresarios interesados en contratar a muchos de los que vinieron y que tenían una profesión como fontaneros, camareros, albañiles… pero no se puede. Y esto es un sinsentido. Si vienen sanos, quieren trabajar y hay demanda, ¿por qué no se puede buscar una solución? Siempre con garantía por ambas partes”, señaló ayer.

Es la segunda ocasión que el municipio recibe a un grupo de inmigrantes en el marco del Programa de acogida en la comunidad. En noviembre de 2023 fueron 54 las personas inmigrantes derivadas por el Gobierno central desde las islas Canarias, que se fueron marchando de forma escalonada según encontraban con quien compartir hogar o eran reclamados por familiares. Algunos se trasladaron a Francia pero ninguno se quedó a trabajar en Sanxenxo pese a que “hubo demanda de empresas locales”, según Martín. Este año, el alcalde de Sanxenxo ha incidido en la necesidad de responder a las posibles solicitudes de contratación de diferentes empresas, puesto que “lo verdaderamente triste es que estas personas lleguen sin ningún tipo de planificación por parte del Gobierno del Estado más allá de una acogida”.

En otro municipio de la provincia, Mondariz Balneario, refugiados de Mali se encuentran en la primera fase de su integración en España para finalmente iniciar su vida laboral y acabar alcanzando la independencia y estabilidad económica. La ONG Accem es la encargada de la acogida y cobertura de las necesidades de los refugiados en Mondariz Balneario. El delegado territorial de Accem en Galicia señala que muchos intentarán seguir con el oficio que tenían allí, desde electricistas hasta gente que trabajó en el mar o que están estudiando distintas lenguas. Para lograrlo, una de las actuaciones fundamentales de la ONG es la enseñanza del castellano para tratar de derribar la barrera idiomática.

En el caso de Sanxenxo, la situación de los refugiados parece encontrarse un poco en el aire. Daniel Bóveda, delegado territorial de Accem en Galicia, Daniel Bóveda, explicó ayer que, por el momento, no tienen confirmación de ser la ONG encargada del acompañamiento de las personas inmigrantes de dicho municipio ni tienen constancia de otras opciones contempladas al tratarse de una acción coordinada por el Gobierno.

Por su parte, el Hotel Baixamar situado en Areas, que fue el establecimiento encargado de acoger los refugiados el año pasado, asegura que aún se trata de una situación prematura, por lo que también carecen de confirmación hasta la fecha.

Perfil: varón, de Mali y en edad de trabajar

La ruta canaria se trata de una de las vías migratorias más peligrosas del mundo. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), uno de cada cinco muertos o desaparecidos contabilizados en el mundo en 2021 pereció en el Atlántico rumbo a las islas. Pero además es una de las más transitadas para llegar a Europa desde la costa de África. Por ella han pasado casi 18.000 migrantes por vías irregulares, según Frontex, este año hasta mayo y muchos de ellos son los trasladados a Monterroso o Mondariz Balneario y que Sanxenxo espera acoger en septiembre. Daniel Bóveda indica que desde Canarias llegan a Galicia principalmente hombres en edad laboral con origen en Malí, país en guerra desde 2012, aunque también provienen de Gambia o Senegal. Entre ellos profesionales de diferentes oficios y especializados en leguas. “Un capital humano de valor”, pero ante todo “personas en situación de vulnerabilidad parte de una cuestión humanitaria beligerante cuya respuesta ha de ser global”.

