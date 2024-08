La llegada de Leonor a la Escuela Naval “tendrá un efecto llamada para los jóvenes”, dice Robles

La jornada de la princesa de Asturias en la Escuela Naval Militar será “un no parar”, resumió el comandante director del centro, Pedro Cardona. “Desde que se levantan por la mañana hasta que se acuestan por la noche siempre tienen una tarea que hacer; aquí el régimen es muy, muy, intenso; es un régimen en el que no paran, no tienen mucho tiempo libre porque entendemos que ellos tienen que alcanzar un nivel de exigencia que es la excelencia y por tanto, para eso necesitan que en todas las horas del día tengan alguna actividad”. La ministra de Defensa, Margarita Robles, añadió que “lo importante es que ese régimen y en toda esa exigencia no hay ningún tipo de excepción” respecto a la princesa de Asturias, más allá del recibimiento que hoy tendrá como tal. En este centro militar, añadió la titular de Defensa, la princesa Leonor “va a seguir profundizando en los valores que ya hizo suyos en la Academia General Militar de Zaragoza”.

“Comprometida con la paz”

“Creo que podemos sentirnos muy orgullosos de la Armada española, una armada que ha escrito grandes páginas en la historia, pero que en el momento actual, en momentos difíciles, está muy comprometida, trabajando por la paz en distintas misiones: lo mismo está en misiones de OTAN en el norte de Europa como a veces en el Mediterráneo, o como está también en este momento la fragata Numancia en la Operación Atalanta. Son hombres y mujeres muy preparados que están en este compromiso que tiene España”, añadió la ministra de Defensa. En este sentido aseguró que la formación militar de la princesa que ahora continúa en Marín “es un motivo de orgullo para todos nosotros y para la Armada también”. Margarita Robles hizo una visita a todas las instalaciones que desde hoy serán el hogar y centro de formación de Leonor de Borbón, como el comedor, que sorprendió a la ministra por su buen estado, ya que lo conoció “cuando era un tanto inhóspito”, por la humedad visible en las paredes, dijo. También probó los simuladores de navegación y se ha atrevido con una demostración de astronomía. “¡Qué curioso, esto está espectacular!”, dijo la ministra, una vez retiradas las gafas de realidad virtual que le permitieron sentir cómo vería un observador cualquiera las constelaciones.