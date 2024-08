“Actualmente hay una necesidad, más que nunca, de la meditación”

“Zentangle en Meditación: Un camino hacia la paz interior” es el título del curso que impartirá en el centro de la UNED de Pontevedra Elisabet Hillerud. El monográfico arrancará el día 26 del próximo mes de septiembre e invita a los participantes a aprender técnicas de respiración, cómo apagar el modo pensar para mejorar la concentración y a utilizar de un modo más eficiente la energía.

–¿Qué es el Zentangle?

–Es un tipo de meditación, una meditación creativa a través del dibujo. Es como una introducción a la meditación pero a través del dibujo.

–Porque ¿qué es en realidad la meditación?

–La meditación es nuestra capacidad de centrarnos, de llevar nuestra atención a nuestro interior y parar nuestros pensamientos, y así encontrarnos en silencio. Eso diría yo que es meditar.

–Es una tradición oriental ¿por qué ha alcanzado tanto éxito en occidente en los últimos años?

–Lo primero que pienso es que hay una necesidad, más que nunca, de la meditación. La gente vive una vida con mucho estrés, con muchos desequilibrios etc, y ahora tenemos información de que hay herramientas que nos pueden ayudar. Así que la gente se fue informando y se fue normalizando también la práctica de la meditación, porque cuando yo empecé hace como veinte años todavía se veía como algo raro, pero en la actualidad es algo muy normalizado. Muchas personas la practican, con más facilidad o no, pero es algo bastante normal hoy en día hablar de estos temas, que generan mucho interés.

–¿Qué beneficios aporta?

–Sobre todo, el tu poderte autogestionar, poder autogestionar las emociones, sobre todo. Porque, claro, todo empieza en nuestra cabeza, con los pensamientos, y estamos todo el rato bombardeados con pensamientos, relacionados sobre todo con el futuro, estamos siempre planeando etc. Y eso nos genera ansiedad, así que si no sabemos cómo parar o, por lo menos, bajar ese estrés o esa ansiedad se va empeorando. En este escenario la meditación crea como pequeños espacios entre los pensamientos y ahí podemos encontrar calma y paz. Esto, claro, tiene múltiples beneficios en nuestro día a día, en la toma de decisiones y, a la larga, también en nuestra salud.

–Incide en que nuestra mente es decisiva en nuestra salud física...

–Hoy ya sabemos que todo está conectado, la mente con el cuerpo físico. Y por eso la meditación aporta tantos beneficios y repercute tanto en nuestra salud.

–¿Qué aprenderán los alumnos del curso que impartirá en la UNED?

–Lo interesante aquí es que combino la creatividad en forma de dibujo y la meditación en forma, por ejemplo, de respiración. Lo que voy a hacer es hacerlo fácil, quitar los obstáculos. Las personas tendemos a pensar que nos va a resultar imposible meditar, nos preguntamos cómo voy a parar de pensar, cómo voy a estar quieto etc. Y lo mismo con la creatividad, con el dibujo, tendemos a pensar que yo no valgo para esto, que es algo que hice en mi infancia pero ahora no. Pero las dos cosas, creatividad y meditación, realmente nos pueden beneficiar mucho. Así que en el curso, gracias al método Zentangle, precisamente se quitan los obstáculos y las excusas, diría yo: ¿por qué no nos ponemos a dibujar? ¿Por qué no nos ponemos a meditar? Así que de una manera fácil y amena, por ejemplo a través de la respiración, y del dibujo, derribamos esos obstáculos y excusas que nos ponemos.

–¿Qué tipo de dibujo?

–Es abstracto, yo no voy a enseñarles a dibujar casas ni perros, porque así tendríamos una decepción, porque no vamos a poder dibujar nuestras expectativas sobre cómo es un perro o una casa. Entonces el Zentangle es siempre abstracto, y yo los voy guiando, igual que en una meditación guiada, los voy llevando paso a paso hasta tener un dibujo y hasta llegar a haber estado una hora y media sin pensar. Esto es como una introducción para meditar, para dibujar pero, sobre todo, para vivirlo, para tener la experiencia de no vivir externamente, de no vivir desde los pensamientos, verdaderamente anclarnos con cada trazo en el momento presente, y eso es lo es la meditación: estar en el momento presente.

