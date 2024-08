Los taxistas de la ciudad optan por el “botón del pánico” en vez de instalar videovigilancia

Los taxistas de Pontevedra no consideran urgente la instalación del sistema de videovigilancia dentro del vehículo –que ya se está implantando en otras ciudades gallegas– y por el momento se sienten cubiertos con el sistema de “botón de emergencia”. Este dispositivo, ante cualquier problema de seguridad, da aviso inmediato a la central y automáticamente a la Policía, con un mensaje que geolocaliza al taxista en apuros.

La alternativa del sistema de videovigilancia sí se ha comentado en la asociación de autopatronos de Pontevedra, pero por el momento no lo consideran prioritario dentro de las necesidades del sector a nivel local. Supone “muchos trámites y exigencias legales”, como explica el delegado de la Asociación de Autopatronos en Pontevedra, David Suárez, al margen de un desembolso económico importante y de que muchos clientes se sentirían incómodos con esta grabación en el interior del vehículo, que en algunos casos les haría pensarse incluso si tomar el taxi. “No es tan sencillo como instalarlo y ya está”, explica Suárez, “son muchas cuestiones a tener en cuenta antes de implantar una medida así”.

Ciudad segura

Así, y aunque el sector sí ha hablado del asunto en Pontevedra, por el momento no se contempla implantarlo. La ciudad, por otra parte, no está considerada como insegura y, al margen de algún pequeño problema puntual, sus taxistas no se ven, en general, preocupados por esta cuestión.

Por el momento los profesionales del sector en Pontevedra siguen confiando en el “botón del pánico” de sus dispositivos, que en caso de emergencia lanza una alerta inmediata a la Policía con la localización precisa del vehículo.

Sin embargo, otras ciudades gallegas (en las últimas semanas Vigo y Ourense) han empezado a instalar el sistema de vigilancia por grabación en vídeo dentro de sus taxis. Todos los que lo llevan exhiben una pegatina en su puerta, que advierte al cliente de que será grabado en este trayecto. Esta es una de las cuestiones que echa atrás a los profesionales a la hora de implantar la videovigilancia.

Pidetaxi

Por otra parte, aunque el sector local sí se ha incorporado al servicio que ofrece la aplicación “Pidetaxi”, los profesionales de Pontevedra afirman que sigue predominando entre la clientela el uso de RadioTaxi para solicitar una carrera en la ciudad. La app Pidetaxi presenta todavía muchas carencias y errores, a juicio de los profesionales: “Como ejemplo, hace poco me pidió un servicio a Rúa da Estación número cero, que no existe”, explica el portavoz de los taxistas. Aun así, poco a poco los clientes se van incorporando a la reserva del taxi a través de la App, que por otra parte funciona como competencia y como freno a la implantación de las plataformas de VTC, de alquiler de vehículo con conductor, que no han llegado a Pontevedra.

Estaciones de tren y bus

Los profesionales del taxi de Pontevedra se benefician de las carencias de funcionamiento de los servicios públicos de transporte, autobús y tren, de donde proceden muchos de sus clientes, que “se ven tirados” en la estación cuando se encuentran sin servicio en estos transportes. “Sobre todo a última hora, cuando algunos pasajeros del autobús o del tren se encuentran con que no tienen plaza, o con que el autobús llega a la estación lleno, por lo que no tiene otra alternativa que coger un taxi, habitualmente con un gran cabreo por parte del cliente”, como explica el portavoz de los taxistas de Pontevedra.

Estas carencia del transporte público no ha incrementado los viajes en taxi de forma significativa, pero estos profesionales sí observan que muchos de sus clientes de la estación de tren o de autobús proceden del mal servicio de estos transportes públicos, cuando el taxi es la última alternativa para no quedarse “tirados” en Pontevedra.

Esperan indicaciones para incorporarse al Coche de Punto Los profesionales del taxi en Pontevedra están expectantes ante la anunciada implantación del “Coche de Punto” el próximo mes de octubre, ya que según afirman, desde las reuniones preparatorias del pasado invierno, en las que se les informó de cómo será este nuevo modelo de transporte público a demanda, no han vuelto a tener noticias de forma oficial por parte del Concello. En todo caso, la gran mayoría de los profesionales de la ciudad están interesados en incorporarse al nuevo servicio de transporte a demanda de la ciudad, ya que “la gente lo que quiere es trabajar”, como explica su portavoz, David Suárez. “No sabemos ni cómo ni cuándo lo van a implantar, pero cuando sea, habrá que estar ahí”, añade. El último pleno municipal aprobó un suplemento de crédito extraordinario por valor de 80.000 euros para implantar el Coche de Punto. Esta ampliación del presupuesto se divide en 50.000 euros para financiar las ayudas a la implantación del servicio en los taxis (subvencionar el viaje) y otros 30.000 para la puesta en marcha del sistema. Esta inversión se destina solo a lo que resta de año 2024, ampliable hasta el 15 de enero. El Coche de Punto tendrá que estar operativo el próximo 15 de octubre, según asegura el gobierno local. Seguros muy caros Por otra parte, uno de los mayores problemas con el que se encuentran los profesionales del taxi en estos momentos es la “desorbitada” subida que han experimentado los seguros de estos vehículos. David Suárez, delegado de la Asociación de Autopatrones de Pontevedra, explica que algunos profesionales están pagando hasta 3.500 euros al año y que las primas más económicas, para un seguro a terceros en el tipo de vehículo más sencillo, ronda los 1.800 euros. Estas nuevas tarifas de los seguros privados complican todavía más la rentabilidad del servicio, como explican los taxistas.

