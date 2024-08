“Uno de los objetivos del festival es servir de ventana para el talento gallego”

Tras su estreno del año pasado, el festival de cine con sello de Marín, el John Balan Fest, regresa en su segunda edición con un punto fuerte: formar parte del circuito internacional de festivales dedicados a series web. Dani Antelo es la cara organizadora de este festival de cine contando con una amplia experiencia promoviendo otros festivales en Latinoamérica. Del festival, Antelo destaca la oportunidad de impulsar la creatividad local y gallega más allá de sus fronteras a través del auge de las webseries.

–¿Cómo surge la idea del John Balan Fest?

–El Festival ha alcanzado su segunda edición, pero ya llevamos cuatro años proyectando en Marín diferentes piezas locales, de Galicia y del extranjero. La idea no era solo quedarse en una muestra sino también hacer una entrega de premios. De ahí surgieron los premios John Balan, en homenaje al mismo John Balan nacido en Seixo. Todo esto nace con la idea de tener nuestro propio festival [de cine] en Marín, al igual que lo tienen otras localidades de O Morrazo, como Bueu o la capital, Pontevedra. Como regresé del extranjero, de América Latina, me parecía buena idea aprovechar el talento que hay en Marín, porque hay mucha gente que está involucrada en el audiovisual y que ha estudiado la carrera en Pontevedra, y sacar adelante un festival que era necesario y que era algo que la oferta cultural no estaba haciendo. Es una forma de ofrecer programación, una actividad más para que el Concello cuente con nosotros para fomentar el talento de Galicia. Una de las cartas diferenciadoras de nuestro festival es que es el único que dedica un espacio a las series web en la provincia de Pontevedra y es que además este año nos van a incluir dentro del circuito internacional de festivales , es decir, el nombre de Marín va a aparecer al lado de festivales como Río de Janeiro, Miami, Berlín, Chile. Ya hay otro festival en Galicia, el Carballo Interplay, que forma parte de este circuito desde el año pasado. Es decir, Galicia va a estar representada por vilas, por pueblos de mediano tamaño y vamos a estar en el mapa junto a las grandes capitales del mundo. Eso es una pasada. Además, nosotros desde Marín fuimos el primer festival de Galicia en invitar y colaborar con el fundador de la Web Series World Cup, Yoel Bassaget. Ese es nuestro punto fuerte. Las webseries están en apogeo, son una gran lanzadera para proyectar a los nuevos talentos, para que de ahí pasen a su primer largometraje o a su primera serie, digamos de gran producción. Hay ejemplos de gente que ha salido de las webseries y luego ha realizado su película de producción potente y comprada o producida por Netflix. Ese es también uno de los objetivos del festival, servir de ventana para el talento gallego.

–¿Qué diferencia esta edición de la anterior?

–Uno de los puntos diferenciadores es que somos más equipo, que además está formado por gente de Marín, donde casi su totalidad es gente que ha estudiado Comunicación Audiovisual o que se dedica a lo audiovisual. Y ese era uno de los objetivos: animar y alentar a la gente de Marín apasionada por el cine a que se involucre en el festival. Un logro muy grande es formar parte del circuito internacional de festivales. Hemos sentido que se ha multiplicado el número de inscripciones de este año y hemos conquistado múltiples espacios donde estamos realizando nuestras actividades. De hecho, vamos a insistir de aquí a futuro en que nos apoyen más desde las autoridades locales y agentes locales. Nuestro programa se queda corto para tal cantidad de producciones que entraron este año. El festival tiene que tener por lo menos una semana para poder dar cabida a todas las proyecciones que nos gustaría meter.

–Entonces, ¿espera que se acabe consolidando?

–Si seguimos recibiendo el apoyo de las administraciones locales y de patrocinadores, pues obviamente el festival va a tirar para adelantes. Estamos viendo que funciona bien, pero nos faltan recursos económicos y herramientas que hagan que el festival se perpetúe en el tiempo. Pero tiene todas las garantías de hacerlo. Aunque somos conscientes de que a nivel local tenemos que trabajar más la parte de hacer llegar el cine gallego y el cine independiente a un público que no está acostumbrado a este tipo de producciones.

–¿Qué temáticas hay en el festival?

–Estamos notando mucho que hay mucha producción de temática LGTBI y de mujeres. Contamos con una parrilla de proyecciones, sobre todo en largometraje y webseries, donde las mujeres son protagonistas y además están dirigidos por mujeres, que tienen una mirada diferente. Eso está bien, cambiar un poco y ver cosas diferentes, aunque no hayamos hecho ninguna criba.

