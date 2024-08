“Cuando llamaron del comité paralímpico no me lo creía; llevaba un mes andando”

Parte de la selección española de snowboard, el cuntiense Ángel Torres valió ayer mismo a Chile, donde competirá las próximas semanas en las tres carreras de la South American Cup. La intención es “ir a por todas” para hacer puntos de cara al mundial de 2025.

Hace apenas dos años que Torres perdió la pierna izquierda en un accidente laboral. Amante del deporte desde siempre, este suceso no solo no consiguió arrebatarle la ilusión, sino que acabó por impulsarlo hasta que lo llamaron del comité paralímpico. Su objetivo a corto plazo es clasificarse para el mundial y, a largo plazo, no duda en que le gustaría dedicarse profesionalmente al snow.

–¿Cómo se presentan sus próximas semanas en Chile?

–Tengo muchas ganas. Si sale bien, quiero intentar pasar de las copas continentales a las copas del mundo.

–¿Cuál es su objetivo por el momento?

–Con esta copa, el objetivo es llegar a la copa del mundo, que es un reto muy grande para mí y quiero ir a por todo. Con las distintas copas de los continentes conseguir puntos para ir al mundial. Después, ir a las olimpiadas sería mi gran sueño.

–¿Cuántas personas compiten en el equipo nacional?

–En el equipo somos dos, aunque viene también una chica por su cuenta, y somos de la misma categoría, LL2, en las modalidades Boarder Cross y Banked Slalon.

–¿Qué es lo que ha cambiado desde que se quedó sin una pierna?

–No hubo nada que me frenase, más bien al revés. Esto me ha hecho querer más y seguir adelante. La verdad es que volví a probar a hacer todo lo que hacía, e incluso otras cosas que no había hecho antes, y para mí todo es un reto y no ha habido nada que no pudiese hacer. A veces sí que es diferente, pero acabas buscando la manera de adaptarlo y para mí poder seguir moviéndome es la alegría más grande que podría tener.

–¿Cómo entrena un cuntiense a un deporte como el snowboard, sobre todo en verano?

–Por suerte, estoy en el equipo paralímpico y puedo entrenar gracias a ellos.Si no, no podría costearme todos esos gastos del entrenamiento. En invierno sí que vamos al Pirineo desde Navidad hasta Semana Santa y en verano hacemos salidas a glaciares. Este año fuimos a los Alpes franceses, por ejemplo.En Madrid hay un pabellón de nieve artificial, por ejemplo, y vamos a ir en octubre. Cuando estoy en casa, tenemos un preparador físico que nos manda ejercicios para todos los días, pero por lo menos un mes del verano intentamos ir a la nieve. En Europa hay glaciares en Austria, por ejemplo, que incluso en verano conservan nieve.

–Siempre ha practicado múltiples deportes, ¿por qué ahora se queda con el snowboard?

–Todo lo que fuese llevar una tabla en los pies siempre me gustó. Desde pequeño ando haciendo skate, también probé surf y un montón de deportes del estilo, pero me salió esta oportunidad y no podía desaprovecharla. Cuando me llamaron para hacer las pruebas de captación no me lo creía porque yo llevaba solo un mes andando desde que estrené la prótesis y no había probado a ir a la nieve. Les dije que se estaban confundiendo de persona, pero me insistieron en que fuese una semana a hacer las pruebas. Entonces ya me cogieron para formar parte del equipo.

–¿Es posible vivir de esto?

–Bueno, para llegar a cobrar tienes que estar entre los ocho mejores del mundo. Por eso, para mí es un reto muy grande este año ir al mundial e intentar el mayor número de puntos posible. Que el equipo de España nos lleve hasta Chile ya es una suerte muy grande y son cosas que van sumando en la carrera de uno.

