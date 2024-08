“El público quiere entender y hablar con los artistas”

La pontevedresa Noela Covelo Velasco lleva doce años trabajando fuera de su ciudad natal, con proyectos que abarcan desde el ámbito sonoro hasta el visual. Este mes de agosto regresó con la francesa Élise Moreau para desarrollar su performance “En esta sala hay magia” al amparo de una Residencia Paraíso. En septiembre se reunirán con otros compañeros para presentar sus trabajos en la isla de San Simón.

–¿Qué sensación le causa volver después de tanto tiempo a Pontevedra?

–Ha sido muy bonito para mí volver a Pontevedra a trabajar por primera vez después de tanto tiempo. Hay dos cosas importantes para mí, personalmente, y es que por un lado volver a hacer algo en Pontevedra me permitió que mi familia viese mi evolución. Fue algo muy emocionante. También tuvimos la sensación por parte del público de que quería que pasasen más cosas así, que tuviesen lugar esas conversaciones en la programación cultural. Tenía ganas de entender y hablar con las artistas, sobre todo cuando algo muchas veces este tipo de proyectos son algo abstracto o incluso críptico.

–¿En qué se diferencia la performance de las artes escénicas?

–En que no son producciones como las de teatro y danza, que son a largo plazo con un escenario, sino que se presentan en espacios más neutros y vinculados al museo, más que al teatro.

–¿En Galicia se impulsa bastante la performance?

–Yo creo que en los últimos años se han hecho bastantes cosas y que en general, cuando yo me fui a los 18 años a Barcelona, no había demasiada. Yo sabía lo que era la performance pero no era nada que viese habitualmente, y sin embargo sí que ha habido bastante movimiento en Bellas Artes en Pontevedra, lo que pasa es que no acaba de hacer contexto o de arraigar.

–¿Y cómo es su acogida en otros lugares?

–A nivel peninsular, en Barcelona sobre todo hay bastante danza y teatro, pero la gente que ha hecho performance toda la vida sigue luchando porque haya un contexto más amplio de esto. Y en el País Vasco conozco a artistas que se dedican a esto, pero no hay un festival de performance, por ejemplo, con repercusión. La performance suele encajarse en otros contextos, y particularmente las artes visuales la han abrazado más. En Bélgica, por ejemplo, hay de todo, no encajas dentro de la danza sino que es un arte en sí mismo y tiene su soporte institucional. Está mucho más presente, se podría decir.

Noela Covelo y Élise Moreau en el Pazo da Cultura / Cedida

–¿Élise Moreau y usted son pareja artística?

–Más bien estamos haciendo una línea de residencias en coautoría y además es amiga. Ella es una coreógrafa francesa y ya habíamos trabajado juntas para diseñar vestuarios, o nos apoyamos en proyectos la una de la otra hasta que me propuso hacer algo a partir de La flauta mágica. Teníamos ganas de trabajar en algo juntas.

–¿Cómo surge “En esta sala hay magia”?

–Ella ha trabajado en ópera y tenía un interés muy grande por conocer la máquina escénica de la ópera y los recursos que se usan en este contexto, también todo ese trabajo que hay fuera de la escena pero que es necesario para que ésta funcione. Por mi lado, tengo una vinculación con el canto desde los trece años y esa fue la primera ópera que vi, además en el auditorio del Pazo da Cultura de Pontevedra, y para mí esta aria de la Reina de la Noche está en el imaginario colectivo de la ópera y contiene todo aquello a lo que tú quieres llegar como cantante algún día, es un espejo donde mirarte. Me interesaba trabajar con eso para ver qué hace al cuerpo someterse a entrenamientos exhaustivos y súper complicados, ese virtuosismo.

–Es usted una artista multidisciplinar, ¿diría que existe alguna faceta que la defina más que otras?

–Creo que las etiquetas hay que usarlas porque la gente las entiende, pero ahora mismo mi práctica es bastante híbrida. Por contexto y por dónde me dan trabajo ahora mismo, quizás es en las artes visuales donde me encajo más, pero mi trabajo es principalmente sonoro y performativo.

Suscríbete para seguir leyendo