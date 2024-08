O festival de cine euroárabe Amal en Ruta volve ao Teatro Principal de Pontevedra

O festival de cinema euroárabe Amal en Ruta regresa a Pontevedra do 2 ao 5 de setembro na súa localización orixinal, o Teatro Principal. Esta novena edición da man da Fundación Araguaney foi acollida polo Concello "con moito orgullo", tal e como indicou na presentación a tenente de alcalde, Eva Vilaverde, xa que "permite achegar o mundo árabe con toda a súa heteroxeneidade aos pontevedreses nun momento no que é especialmente necesario".

Este ano o lema é "Ninguén está a salvo" e está especialmente adicado ao pobo palestino. Tal e como indicou o representante na Fundación Araguaney, David Rodríguez, durante esa semana haberá proxeccións todos os días ás 21.00 horas en versión orixinal subtitulada en español. Esta edición destaca, amais, pola variedade temática e pola predominancia de directoras (3 das 5 metraxes son de factura feminina).

A programación audiovisual, totalmente gratuíta, comezará o luns, 2 de setembro, coa proxección de "Entre as figueiras", un retrato intimista pero igualmente político que pon no punto de mira o rol da muller no noroeste de Túnez. Continuará o martes co thriller "Conspiración no Cairo", ao estilo de "O nome da Rosa", de Umberto Eco. O mércores será turno para a aposta máis arriscada desta edición, "O home que vendeu a súa pel", unha ficción sobre o mercantilismo dos refuxiados ao formar parte dun mundo capitalista.

O xoves haberá unha doble sesión coa longametraxe "O caftán", unha historia das tensións entre a modernidade e a tradición nunha xastrería de Marrocos, seguida polo documental "Little Palestine", gravada no maior campo de refuxiados da diáspora palestina en Siria, o campo de Yarmouk próximo a Damasco que xa non existe. Este documental narra como foi a vida de milleiros de persoas nese campamento durante anos, incluída a do propio director, que naceu alí no 1989. Trátase do rexedor Abdallah Al-Khatib, actualmente refuxiado en Alemaña.