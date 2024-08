Xurxo Carreño triunfa en redes con sus vídeos de humor, desmarcándose de la etiqueta de influencer. Actualmente suma ya 16 millones de seguidores entre las diferentes redes sociales. En 2023, es ganador del premio de Tik Tok Referente de Comedia y y este año participó en el Encuentro Mundial de Humorismo en A Coruña. El miércoles 4 de septiembre será galardonado, junto a Lola Villalustre (extrabajadora de telefonía), con las Cebolas de Ouro 2024, premio que el Concello de Sanxenxo entrega anualmente en el marco de la Feira da Cebola

–¿Cómo fue el recibimiento de la Cebola de Ouro 2024?

–Si te digo la verdad, desconocía la existencia de lo qué era la Cebola de Ouro. Pero cuando se lo dije a mi padre, me dijo “pero si eso es importantísimo”. De hecho, cuando recibí la llama de Telmo [Martín, alcalde de Sanxenxo] para decirme que iba a recibir la Cebola de Ouro fue medio sorpresa y y pensé que me estaban vacilando por algún lado. Fue como muy cómica la situación. Pero una vez informándome del tema, fue un honor para mí al final. Con mi contenido siempre intento representar Galicia, nuestra gastronomía, nuestras playas, toda la cultura... También tengo varios vídeos en gallego. Y cuando me dijeron que el premio iba por representar un poco Sanxenxo y la zona fue, claro, un privilegio para mí.

–Aunque es de Ourense, lleva veraneando en Sanxenxo más de 25 años y acabó por fijar su residencia en Portonovo. ¿A qué se debe?

–Por situaciones personales y porque no salía mucho de casa, me sentía muy encerrado. Aparte del tema de que la gente te empieza a conocer, que yo siempre me paro con todo el mundo y no tengo problema. Pero también soy una persona muy tranquila, que le gusta ir a su rollo. Sí que es verdad que ahora por aquí en verano Sanxenxo se llenó de gente y al final es parecido o peor a lo que era Ourense. Pero durante el año estoy tranquilo, estoy con la gente del pueblo, con los amigos de aquí. El mar me ayuda mucho a tranquilizarme porque al final también estás sometido a mucho estrés mental.

–¿Cómo empezó en el mundo de las redes sociales?

–Llevo desde 2012 haciendo vídeos para las redes, una época en la que era raro hacer vídeos para YouTube o Instagram. A mí siempre me encantó entretener a la gente, ya desde pequeño en el colegio y en el instituto. Cuando estaba estudiando Informática me di cuenta que no me haría feliz pasarme la vida sentado en una mesa programando. Yo soy una persona muy creativa que necesita estar todo el tiempo grabando o haciendo cosas. Entonces decidí arriesgar y centrarme en el tema de los vídeos y dejar de lado el tema de la informática. Al final, fue una bola que empezó a girar y con constancia y con horas llegué el año pasado a subir 760 vídeos en un año. Era una locura. Este año estoy más tranquilo porque estoy premiando más mi tranquilidad. Pero al final yo estoy aquí grabando todos los días, a todas horas, a cualquier sitio al que vaya, aunque esté de vacaciones. Tengo que estar todo el tiempo pensando qué tengo que grabar y qué tengo que hacer. A veces me preguntan si se me acaban las ideas. La verdad es que no, porque todo el tiempo estás pensando y tienes como mil ideas.

“Es importante lanzar mensajes positivos”

–Uno de sus vídeos más virales trata sobre la llegada de pellets a la playa de Canelas. ¿Cómo surge esa idea y por qué publicarla en un canal de humor?

–Es importante utilizar la voz que se tiene para lanzar mensajes positivos, como que no tires un cigarro en la arena, tira el refresco a la papelera... Me veo con la responsabilidad de hacerlo. Yo que amo la playa, pues qué menos que ayudar en tener las playas y los montes limpios. De hecho, la semana pasada también fui con unos chavales del Concello de Culleredo a limpiar el monte. Creo que estoy consiguiendo dar un mensaje positivo en ese sentido porque hay gente que por la calle no me reconoce como el chico que hace comedia, sino por el chico que limpia las playas.

–Ha pasado también por el teatro ¿Qué más objetivos tiene?

–El teatro me ha aportado muchas cosas en mi vida, pues he perdido el miedo escénico que tenía al principio. Ahora, además de las redes, no descarto seguir haciendo teatro, algo en tele, en series o tener un papel espontáneo en una película.

Suscríbete para seguir leyendo