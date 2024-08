Mosquera critica el proyecto básico de la Diputación para Santa Clara: '15 meses después, estamos peor'

La presentación por parte de la Diputación del proyecto básico para obtener la licencia municipal para la conversión en museo del convento de Santa Clara despertó este lunes las críticas por parte del Concello de Pontevedra, a través de su edil de Mellora Urbana y anterior vicepresidente provincial, César Mosquera.

En su comparecencia, el concejal calificó de "reproducción mimética con unos ajustes mínimos" el diseño presentado por el actual Gobierno provincial en relación con la propuesta inicial de la anterior administración, Verbas da Pedra, que ganó el concurso de anteproyectos en junio de 2023. En base a varios planos, Mosquera apuntó que las similitudes abordan prácticamente todo el proyecto, excepto en el centro arqueológico soterrado, que cuenta con un sótano más y la edificabilidad total, que crece 97 metros, de 6.950 a 7.047. "Es como un juego de encontrar las siete diferencias. Hay que tener la vista fina y centrarse para encontrarlas, ya que no existen para nada", añadió sobre la petición de licencia, que fue recibida el 23 de julio por el Concello, que siete días después respondió que es necesario aportar más documentación.

En esa línea, el edil nacionalista tildó de "desafortunadísimas" las declaraciones que el actual vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, hizo en octubre del año pasado sobre el anteproyecto ganador del concurso, al que caracterizó como una "vandalización de los jardines para hacer un almacén de restos arqueológicos". Ahora, según el proyecto básico presentado para la licencia, tanto las demoliciones como las instalaciones soterradas para este centro arqueológico seguirían siendo prácticamente las mismas.

Por otro lado, Mosquera lamentó la falta de celeridad a la hora de llevar a cabo todo el proceso para la reforma del convento. "15 meses después, no es que estemos igual, es que estamos peor que en mayo o junio del año pasado. Sabemos que la Diputación tiene una historia negra a la hora de sacar proyectos complejos", aseguró el concejal, en referencia a "desastres y vaivenes" en obras como la de Pasarón o el Edificio Castelao.

"El resultado de la tramitación y la ejecución puede ser atroz, porque no se avanzó nada. Es un proyecto básico para mirarlo con sumo cariño para entender que es básico, porque deja pendiente casi todo. Es el problema. Sin un proyecto bien estructurado y elaborado, se adjudica y después vienen los problemas, van hacia delante, hacia atrás... como pasó con Pasarón o con otros. No se atendieron las sugerencias del jurado y no se trabajó al detalle en nada", aseguró.