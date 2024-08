Sanxenxo sugiere más carriles en algún tramo del vial de A Lanzada pero no un desdoblamiento total

El anuncio por parte de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, de un futuro “estudio de alternativas” para decidir si es posible desdoblar la vía entre Sanxenxo y A Lanzada y convertir en cuatro los dos carriles actuales ha sido recibida con una propuesta “más realista” por parte del alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín y con esperanza contenida por el de O Grove, José Antonio Cacabelos, que no acaba de fiarse de esta enésima propuesta.

El pasado jueves, Allegue explicaba en Poio que su departamento ya dispone de un estudio de tráfico de esos siete kilómetros de corredor, escenario de constantes atascos cada verano, sobre todo los fines de semana, camino de las playas. El último recuento, del año 2023, señala que la media de uso es de 9.600 coches diarios, pero se dispara a 18.700 en agosto, si bien en enero apenas son 6.100. Con estas cifras, la posibilidad de convertir esos siete kilómetros en autovía no parecerían estar justificados, pese a las constantes demandas desde O Grove. Además, el hecho de que los 3.000 metros finales estén afectados por la Red Natura hacen “prácticamente inviable” un desdoblamiento completo.

Así lo admite Telmo Martín, que parece alinearse con la solución que ya dejó entrever el jueves la conselleira. Martínez Allegue dijo entonces que “es un espacio protegido, con lo que es difícil una intervención completa”. Apunta a mejorar su capacidad en determinados tramos, pero no en todo el vial y menos en sus metros finales.

Y esa opción es la que puso ayer sobre la mesa el alcalde de Sanxenxo. “Más que desdoblamiento, yo hablaría de añadir carriles”, dice Martín. Recuerda que todo el vial desde el final de la autovía do Salnés hasta A Lanzada mide siete kilómetros. “Hay un primer tramo de 2,5 hasta el enlace de Adina y otro de 1,5 hasta el de Noalla. En esos cuatro kilómetros habría que añadir carriles, como los que ya hay en algún punto si similares a los lentos de las carreteras convencionales, para mejorar la capacidad, pero no la velocidad”. A su juicio, esta solución “no requiere de grandes obras ni elevadas expropiaciones”, pero se limitaría a poco más de la mitad de todo el vial. En el resto, hasta la rotonda final entre la PO-308 y la PO-316, ya frente al arenal, “existe una alta protección ambiental y no es posible ningún desdoblamiento”. Por ello, apunta a “mejorar la señalización para que los conductores que van a las playas utilicen esas dos salidas intermedias” y no se metan en el “embudo” que cada verano se forma al final de la vía rápida.

Esta propuesta, ya insinuada el jueves por la conselleira, lleva a pensar que no habrá autovía hasta A Lanzada, una opción que ya ha sido descartada varias veces por Medio Ambiente. En 2012 llegó a exponerse al público un proyecto de trazado tasado en 32 millones de euros, pero un informe de la Dirección Xeral de Conservación da Natureza alertó tres años después, en 2015, de que aquel diseño afecta a un arroyo que desemboca en el complejo intermareal Umia-O Grove, en la ensenada de O Vao, un espacio integrado en la Red Natura, y exigió unas medidas de corrección que no encajaban en el proyecto original.

El problema radica en el denominado Rego dos Mouros, un pequeño cauce en la parroquia de Noalla que ya es cruzado ahora por la actual vía rápida de dos carriles. Pero la ampliación de su anchura con dos calzadas más afectaría con mayor gravedad al arroyo y, con él, a la cercana área de Red Natura.

Por su parte, el alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos, que reclama el desdoblamiento completo, dijo ayer que dará un voto de confianza a la conselleira y al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, “con la esperanza de que esta vez se haga realidad lo prometido y no vuelva a quedarse en otros sueño de verano”. Se refiere a “uno de esos anuncios totalmente vacíos de contenido y tantas veces realizados desde 2010 que se han repetido hasta la saciedad y no solucionaron el problema”.

“Vamos a confiar y ojalá sea ahora, porque O Grove se lo merece, pero en las declaraciones de la propia conselleira ya surgen dudas que nos preocupan, ya que insinúa la posibilidad de hacer el desdoblamiento solo en algunos tramos”.

Frente a esto, “lo que no admite duda alguna es que ese acceso a O Grove ya no solo se colapsa los sábados y domingos, sino que lo hace casi a diario, desde principios de julio hasta finales de agosto”.

Unos atascos, insiste, “agravados por la instalación de un semáforo en A Revolta a manos de la propia Xunta, por lo que cualquier proyecto de desdoblamiento debe incluir tanto los cuatro carriles desde la autovía hasta los cuatro existentes a lo largo del istmo de en A Lanzada como la sustitución de ese semáforo por un paso elevado o subterráneo que garantice el paso ágil y seguro de los peatones entre A Revolta y la playa”.

Y cree que es posible porque “hoy en día hay tecnología de sobra para desarrollar una buena solución que mejore de una vez por todas el acceso a O Grove, que ya no puede seguir discriminado respecto a otras localidades y se merece tener acceso viario digno”.

