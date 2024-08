Cita de embarcaciones tradicionales en la Festa do Mar de Combarro

Combarro, en Poio, sigue adelante con su Festa do Mar para ensalzar su tradición y entre sus actividades figura un encuentro de embarcaciones tradicionales. Ayer se dio la bienvenida a las participantes (se aguarda que hoy estén presentes unas cuarenta) y hoy se realiza una navegación libre y una regata de dornas de la copa Mörling. para mañana domingo está prevista una navegación hasta la Illa de tambo. Al margen de estos actos, la Festa do Mar tuvo en la noche de ayer la actuación musical de The Rapants y hoy sábado, desde las 22.30 horas, es el turno de Bombai y el dj Michi, mientras que pasada la medianoche actuará Soraya. Asimismo, a las 20.00 se celebra un festival de la Canción Mariñeira con Vento Mareiro y Orfeón.