Y el infierno mas festivo se desató en Pontevedra

A las 12.30 del mediodía, el infierno ascendió hasta las calles de Pontevedra. Al grito de “lume!” O Demo salió desde los Arcos de San Bartolomé rodeado de una humareda roja (y de un olor no especialmente agradable) que, lejos de desencadenar el miedo entre el público allí congregado, reunió la osadía de niños y niñas que rápidamente trataron de arrebatarle su cola. Y si niños y adultos no temieron la llegada de O Demo y sus secuaces, es porque la suya significa risas y diversión aseguradas, el comienzo de la Festa do Demo, un año más.

Secuaces del demonio | // RAFA VÁZQUEZ

Por eso, los cánticos de “viva o demo!” que coreaba el protagonista y le seguía su público no se podía traducir en mal augurio. Presentado el rey del infierno y robada su cola, O Demo y su comitiva convirtieron las principales calles del centro histórico en el escenario de su fiesta demoníaca, no sin antes cautivar (en el doble sentido de la palabra) a los niños y niñas para que formasen parte de su procesión, acompañada de música y bombetas.

Corrillo en la plaza de Méndez Núñez | // RAFA VÁZQUEZ

La imagen fascinaba tanto al público pontevedrés, entre el cual alguno trataba de hacerse un selfie con la comitiva, pero también al turista. Aun no sabiendo la existencia de esta tradición histórica en Pontevedra, hubo quien de casualidad se topó con tridentes, humo rojo, cuernos y cabezudos de un espectáculo “muy chulo” e hizo de la casualidad una anécdota en su primera experiencia por la Boa Vila.

Al llegar a la plaza de Méndez Núñez las niñas y niños ya podían considerarse miembros oficiales del séquito, pues esa valentía que les llevó a robarle la cola al demonio también les condujo a formar un pequeño corro en el primer juego de la jornada. Eso sí, con una advertencia: “que non se sente no chan cando a música pare, irá comigo ao calabozo”. A estas alturas la careta de malvado de O Demo ya se había caído y abandonó con su séquito rojo la plaza formando una conga.

Así continuaron las burlas y los juegos por la ciudad hasta que una hora después de su arranque, la salida do Demo fue seguida por el concierto ofrecido por la Banda de Música de Salcedo en la plaza de José Martí.

Pero como este “verán que non para”, esta fiesta demoníaca vuelve a emerger de San Bartolomé por la tarde para protagonizar de nuevo al desfile para aquellos que se hubieron quedado con ganas de más y para los que se la perdieron por primera vez.

Son 23 los años que llevan abriéndose en la ciudad las puertas del infierno, lo que simboliza la recuperación de festividades y celebraciones tradicionales, prohibidas y perdidas en su momento. La historia oral fue fundamental para traer de vuelta la figura de Dominguiños, antiguo aprendiz de electricista que ejercía de demonio.